Электронный сертификат и выдача УБД онлайн: что даст новый законопроект о цифровизации армии

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект №10062. Закон разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать более мобильно и эффективно.

В Минобороны отметили, что законопроект №10062 критически важен для обороноспособности Украины как на поле боя, так и в тылу.

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Почему законопроект №10062 так важен

В ведомстве пояснили, что реализация этого законопроекта будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.

Законопроект также предоставит Минобороны возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Благодаря этому:

будут освобождены средства ПВО, защищающие национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (этот ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры);

ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзникам;

ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войск;

усилится защита данных от кибератак врага и т.д.

Законопроект также предусматривает усовершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных по военному учету и т.п.

Военные смогут получать услуги онлайн

Благодаря Законопроекту в Украине будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военным.

Также будет находиться портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных. К примеру, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.

Вдобавок – появится возможность создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата).

К слову, теперь военные вакансии будут и в Государственном центре занятости – безработные получат возможность выбрать определенную специальность, которая им подходит.