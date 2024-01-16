Электронный сертификат и выдача УБД онлайн: что даст новый законопроект о цифровизации армии
Источник:Минобороны Украины
Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект №10062. Закон разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать более мобильно и эффективно.
В Минобороны отметили, что законопроект №10062 критически важен для обороноспособности Украины как на поле боя, так и в тылу.
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Почему законопроект №10062 так важен
В ведомстве пояснили, что реализация этого законопроекта будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.
Законопроект также предоставит Минобороны возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.
Благодаря этому:
- будут освобождены средства ПВО, защищающие национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (этот ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры);
- ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзникам;
- ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войск;
- усилится защита данных от кибератак врага и т.д.
Законопроект также предусматривает усовершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных по военному учету и т.п.
Военные смогут получать услуги онлайн
Благодаря Законопроекту в Украине будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военным.
Также будет находиться портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных. К примеру, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.
Вдобавок – появится возможность создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата).
К слову, теперь военные вакансии будут и в Государственном центре занятости – безработные получат возможность выбрать определенную специальность, которая им подходит.