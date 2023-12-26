Отказ от медосмотра станет преступлением: о чем новый законопроект о военных правонарушениях

25 декабря стало плодотворным на направление в Верховную Раду законопроектов. Так, зарегистрировали документ, усиливающий ответственность за военные правонарушения.

Об этом поздно вечером рассказал в своем телеграме постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил, что в Верховную Раду направили законопроект №10379.

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Соответствующий законопроект, который парламентарии должны рассмотреть и принять, получил название "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины по усилению ответственности за военные правонарушения".

Основное из пояснительной записки

Соответствующим законопроектом предлагают внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины: