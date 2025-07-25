Может ли сейчас генпрокурор влиять на дела НАБУ и САП: объяснение юриста

Принятый ВР законопроект №12414, которым НАБУ и САП подчинили генпрокурору, вызвал волну протестов по Украине. В ответ на такую реакцию общества президент Зеленский инициировал другой законопроект, которым обещает усилить полномочия указанных структур. Однако митинги не прекращаются.

Юрист, руководитель проектов Антикоррупционного центра "Межа" Елена Купина в эфире 24 Канала отметила, что народ Украины очень мудрый и все будут стоять до тех пор, пока новый законопроект №13533 не наберет силу.

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Какие есть риски, пока новый законопроект непроголосован?

То, что президент подал новый законопроект и всех успокоил тем, что все вернет как было – это, как отметила Купина, еще не победа в глазах общества. Пока не состоится голосование нардепов за новый законопроект и он не станет законом, генеральный прокурор, как подчеркнула юрист, уже сегодня имеет неограниченные полномочия влиять на главные дела по коррупции.

"Пока мы ждем возвращения нардепов 31 июля и слушаем как президенту трудно собрать голоса, генпрокурор уже может потребовать дела, поменять группу прокуроров, подследственность. У них будет большой люфт времени для того, чтобы разрушать те наработки, которые сейчас есть", – объяснила юрист.

Если Офис генпрокурора начнет совершать определенные действия, например, изменит в деле группу прокуроров, то когда ВР откатит все назад и проголосует за новый законопроект, потом руководитель САП сможет вернуть ту группу прокуроров, которая была. Но, как отметила Купина, все материалы негласных следственных розыскных действий уже можно считать оказавшимися в руках Офиса Президента.

Неважно, как закон будет меняться, если информация уже передана. То, что президент подал новый законопроект – это даже не промежуточная победа, это техническое действие на пути к тому, чтобы требования народа были выполнены. А требования такие – отменить закон №12414,

– озвучила юрист.

Напомним, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что нардепы рассмотрят президентский законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП 31 июля. Украинский лидер рассказал СМИ, как новый документ изменит нормы ранее принятого закона относительно независимости в работе антикоррупционных органов.