Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о военном омбудсмане

Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №13266. Речь идет о создании Офиса военного омбудсмена как вспомогательного органа при президенте.

Об этом стало известно в четверг, 8 мая. Детали рассказали уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова и в Офисе Президента, передает 24 Канал.

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Что известно о законопроекте

Проект закона за подписью Зеленского зарегистрировали как неотложный для внеочередного рассмотрения в парламенте. Согласно тексту, президент будет назначать военного омбудсмена и его заместителей.

Офис военного омбудсмена будет создан как вспомогательный орган для осуществления функций гражданского демократического контроля в секторе безопасности и обороны, предусмотренных в Законе Украины "О национальной безопасности Украины".

Кроме того, определен порядок подачи и рассмотрения жалоб воинов, проведения проверок в воинских частях и органах военного управления в связи с нарушением прав военнослужащих, а также процесс подготовки выводов и взаимодействия военного омбудсмена с другими государственными органами.

Человек и его права и свободы как главная ценность – это то, что нас фундаментально отличает от врага и то, что нам в конце концов поможет победить,

– отметила Решетилова.

Она поблагодарила за "исторический шаг" Зеленского, а также министра обороны, офицеров Центрального управления защиты прав военнослужащих МОУ, экспертов и представителей гражданского общества, которые присоединились к разработке законопроекта. Уполномоченная выразила надежду на поддержку народных депутатов.

Напомним, в Верховной Раде обсуждается возможность отпуска для военных вместо демобилизации, в частности сроки службы и обязательность психологической помощи.