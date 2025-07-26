В НАБУ сказали, как Рада может заблокировать новый законопроект Зеленского

31 июля парламент должен рассмотреть законопроект Владимира Зеленского, которым он фактически восстанавливает независимость НАБУ и САП, отмененную скандальным законом 12414. Семен Кривонос заявил о риске блокирования в Раде новой инициативы президента.

Сам глава государства во время общения с журналистами выразил надежду, что нардепы поддержат законопроект 13533, передает 24 Канал.

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Почему есть риск блокирования законопроекта 13533?

В интервью Общественному Семен Кривонос отметил, что новый законопроект возвращает НАБУ и САП полные гарантии независимости.

В то же время он подчеркнул, что важно, чтобы 31 июля документ одобрили в первом чтении и в целом, а потом сразу передали на подпись президенту.

Кривонос заявил, что не нужно делать два чтения законопроекта, поскольку есть огромный риск правок, блокировки, затягивания. Кроме того, до подписания нового закона и его публикации генпрокурор уже может истребовать дела НАБУ.

Даже, если закон примут, атаки на НАБУ и САП продолжатся. Эти органы будут пытаться дискредитировать в глазах общества. Семен Кривонос отметил, что бюро улучшит свою работу, чтобы противостоять всем будущим нападениям и обвинениям в "неэффективности".