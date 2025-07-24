Вскоре в Национальном антикоррупционном бюро Украины разъяснили детали, передает 24 Канал. Там объяснили, что это не новация, а "инструмент внутренней добропорядочности".

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Что известно о полиграфе в НАБУ?

В тексте нового законопроекта говорится о прохождении полиграфа, что вызвало дискуссии о якобы новых рисках для независимости антикоррупционных органов.

Однако проверку предлагается проводить не СБУ, а именно Управлению внутреннего контроля НАБУ. Речь идет о прохождении полиграфа работниками НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне.

Стоит отметить: применение полиграфа в таких случаях – устоявшаяся внутренняя практика Бюро. Работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений,

– говорится в сообщении.

К слову, в 2024 году УВК провело более 200 психофизиологических опросов работников с использованием полиграфа.

Также в НАБУ добавили – важно, чтобы утвержденная НАБУ и СБУ методология таких проверок исключала риски вмешательства в оперативную деятельность или давление на работников.

Напомним, НАБУ и САП призвали Верховную Раду как можно быстрее принять законопроект №13533 за основу и в целом, чтобы восстановить процессуальные полномочия и гарантии независимости антикоррупционных органов.