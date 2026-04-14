Жетон и четкие правила: в Раде предлагают изменить общение ТЦК с военнообязанными

В Верховной Раде Украины подали законопроект, который обяжет работников ТЦК носить именные жетоны и представляться при обращении. Это должно помочь людям легко отличать настоящих военных от мошенников. Однако, законопроект еще должен пройти немало этапов.

Соответствующий законопроект обнародован на сайте Верховной Рады Украины. Известно, что он направлен на рассмотрение комитета, но это не гарантирует его обязательное рассмотрение и голосование нардепами.

Смотрите также В Луцке во время проверки документов произошла драка между ТЦК и подростками

Что известно о законопроекте?

В Раде зарегистрировали законопроект №15176, который предусматривает новые правила для военнослужащих территориальных центров комплектования (ТЦК).

Документ предлагает обязать работников ТЦК носить на форме специальный нагрудный жетон – это бейдж с уникальным номером, по которому можно идентифицировать конкретного человека. Его нельзя будет снимать, прятать или закрывать так, чтобы номер не было видно или невозможно было зафиксировать, например, на фото или видео.

Также предлагают изменить правила общения с гражданами. Если работник ТЦК обращается к человеку, он должен назвать свою фамилию, должность и показать служебное удостоверение. Важно, что документ не передают в руки, но человек должен иметь возможность нормально его рассмотреть.

Авторы законопроекта объясняют, что такие изменения нужны из-за случаев мошенничества. В последнее время фиксируют ситуации, когда посторонние люди в военной форме без опознавательных знаков выдают себя за представителей ТЦК. Есть также данные о группах, которые под видом военных незаконно задерживают людей или требуют деньги. Из-за отсутствия четких признаков кто есть кто – людям сложно отличить настоящих военных от мошенников. Это снижает доверие к ТЦК и создает напряжение в обществе.

В парламенте ожидают, что новые правила смогли бы помочь:

быстро идентифицировать работника ТЦК;

усложнить мошенничество под видом военных;

повысить ответственность конкретных служащих;

усилить доверие граждан к мобилизационным процессам.

Кто выступил инициатором законопроекта?

Инициатором законопроекта выступила группа нардепов, среди которых немало скандальных личностей. Известно, что авторами являются:

Сергей Демченко от фракции "Слуга народа",

Георгий Мазурашу также от "Слуг",

Сергей Карабута, который только в феврале 2026 года стал народным депутатом,

Марьяна Безуглая – внефракционная,

Николай Тищенко – член депутатской группы "Восстановление Украины".

По данным движения "ЧЕСТНО", Демченко входит в группу Коломойского. В сентябре 2023 года он предложил взять на поруки олигарха Игоря Коломойского, которому суд присудил арест по делу о мошенничестве.

В 2025 году по данным аналитики "ЧЕСТНО" Мазурашу стал лидером среди нардепов по законодательному спаму. За пять лет каденции Верховной Рады он стал автором или соавтором всего 887 инициатив, которые при этом имели низкий уровень проходимости – только 19% из них были проголосованы. Кроме того, он был соавтором законопроекта запрет критики в соцсетях, который получил негативные отзывы.

Марьяна Безуглая является одной из самых скандальных нардепов. Кроме ее высказываний относительно военного командования ВСУ, против нее в 2026 году также открыли уголовное дело по статье госизмена. Следствие проверит, могли ли заявления Безуглой навредить украинским военным. Известно, что она разгласила информацию о 72-й бригаде в Угледаре. Россияне усилили это направление, что сорвало ротацию и привело к потере позиций.

Николай Тищенко также является скандальной персоной в украинском парламенте. Он является фигурантом антикоррупционных расследований и дела об избиении военного в Днепре.

Также стоит отметить, что только в декабре 2025 года Безуглая и Тищенко вступили в словесную перепалку. Депутат Марьяна Безуглая в Верховной Раде грубо высказалась в адрес Николая Тищенко. Известно, что депутат также заблокировала трибуну.

Минобороны готовит реформу ТЦК: что известно?