Відповідний законопроєкт оприлюднений на сайті Верховної Ради України. Відомо, що він направлений на розгляд комітету, але це не гарантує його обов'язковий розгляд та голосування нардепами.

Що відомо про законопроєкт?

У Раді зареєстрували законопроєкт №15176, який передбачає нові правила для військовослужбовців територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Документ пропонує зобов'язати працівників ТЦК носити на формі спеціальний нагрудний жетон – це бейдж із унікальним номером, за яким можна ідентифікувати конкретну людину. Його не можна буде знімати, ховати або закривати так, щоб номер не було видно чи неможливо було зафіксувати, наприклад, на фото чи відео.

Також пропонують змінити правила спілкування з громадянами. Якщо працівник ТЦК звертається до людини, він має назвати своє прізвище, посаду і показати службове посвідчення. Важливо, що документ не передають у руки, але людина повинна мати змогу нормально його роздивитися.

Автори законопроєкту пояснюють, що такі зміни потрібні через випадки шахрайства. Останнім часом фіксують ситуації, коли сторонні люди у військовій формі без розпізнавальних знаків видають себе за представників ТЦК. Є також дані про групи, які під виглядом військових незаконно затримують людей або вимагають гроші. Через відсутність чітких ознак хто є хто – людям складно відрізнити справжніх військових від шахраїв. Це знижує довіру до ТЦК і створює напруження в суспільстві.

У парламенті очікують, що нові правила змогли б допомогти:

швидко ідентифікувати працівника ТЦК;

ускладнити шахрайство під виглядом військових;

підвищити відповідальність конкретних службовців;

посилити довіру громадян до мобілізаційних процесів.

Хто виступив ініціатором законопроєкту?

Ініціатором законопроєкту виступила група нардепів, серед яких чимало скандальних осіб. Відомо, що авторами є:

Сергій Демченко від фракції "Слуга народу",

Георгій Мазурашу також від "Слуг",

Сергій Карабута, який лише у лютому 2026 року став народним депутатом,

Мар'яна Безугла – позафракційна,

Микола Тищенко – член депутатської групи "Відновлення України".

За даними руху "ЧЕСНО", Демченко входить до групи Коломойського. У вересні 2023 року він запропонував взяти на поруки олігарха Ігоря Коломойського, якому суд присудив арешт у справі про шахрайство.

У 2025 році за даними аналітики "ЧЕСНО" Мазурашу став лідером серед нардепів за законодавчим спамом. За п'ять років каденції Верховної Ради він став автором або співавтором загалом 887 ініціатив, які при цьому мали низький рівень прохідності – лише 19% з них були проголосовані. Крім того, він був співавтором законопроєкту заборону критики в соцмережах, який отримав негативні відгуки.

Мар'яна Безугла є однією із найскандальніших нардепок. Крім її висловів щодо військового командування ЗСУ, проти неї у 2026 році також відкрили кримінальну справу за статтею держзрада. Слідство перевірить, чи могли заяви Безуглої зашкодити українським військовим. Відомо, що вона розголосила інформації про 72-гу бригаду у Вугледарі. Росіяни посилили цей напрямок, що зірвало ротацію і призвело до втрати позицій.

Микола Тищенко також є скандальною персоною в українському парламенті. Він є фігурантом антикорупційних розслідувань та справи про побиття військового у Дніпрі.

Також варто зазначити, що лише в грудні 2025 року Безугла та Тищенко вступили в словесну перепалку. Депутатка Мар'яна Безугла у Верховній Раді грубо висловилася на адресу Миколи Тищенка. Відомо, що депутатка також заблокувала трибуну.

