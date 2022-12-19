Идея правильная, но реализация драконовская – депутат о наказании для военных

13 декабря 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон №8271 об усилении наказания военнослужащих. Однако следует разделять реальные преступления и нарушения военной дисциплины и разработать адекватные системы наказаний.

Об этом в эфире 24 канала рассказала народная депутат от партии "Голос" Наталья Пипа. Она убеждена, что законопроект имеет правильную идею, однако требует обязательной доработки.

Кстати говоря Зеленского призывают ветировать закон об усилении ответственности для военных

Законопроект №8271, по мнению его критиков, предусматривает, что военное командование получает беспрецедентные рычаги шантажа и наказание военных тюрьмой.

Каким должно быть наказание

Конечно, в военное время, прежде всего, решение по военному руководству, и это естественно. Но всегда должен присутствовать здравый смысл,

– убеждена депутат.

По словам Наталии, не все военкоматы работают качественно и добродетельно. И некоторые действительно отправляют нашим военным в подкрепление алкоголиков, которые на передовой не принесут никакой пользы.

Партия "Голос" выступает за соответствующие методы воздействия на такие военкоматы. К примеру, лишение зарплат, ограничение свободы, но определенным образом.

"Когда дадут за какое-то наказание не два-три или пять лет, а 15 суток, но часто и оно действительно будет действовать и будет более эффективным", - добавила Пипа.

Требуются эффективные решения

Пипа подчеркнула, что методы воздействия и средства должны быть, но без преувеличения. Ведь обсуждение дошло и до того, что кража или убийство в гражданское время будет иметь менее суровое наказание, чем его будет военный, который употреблял наркотики или не выполнил приказ.

Депутат отметила, если сейчас законопроект вернуть на доработку, это можно изменить. То есть ответственность будет, военное руководство будет влиять на тех, кто в армию попал случайно, но и даст эффективное решение.

Вопрос представления и защиты военных в суде глубок. Конечно, больше всего деталей знают люди из Комитета обороны. Но в общем ситуация такова, что идея правильная, но реализация драконовская,

– резюмировала депутат.

Законопроект №8271: подробнее