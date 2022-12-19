Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка від партії "Голос" Наталія Піпа. Вона переконана, що законопроєкт має правильну ідею, однак потребує обов'язкового доопрацювання.

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Законопроєкт №8271, на думку його критиків, передбачає, що військове командування отримує безпрецедентні важелі шантажу та карання військових тюрмою.

Яким має бути покарання

Звичайно, що у воєнний час, насамперед рішення за військовим керівництвом, і це природно. Але завжди повинен бути присутній здоровий глузд,

– переконана депутатка.

За словами пані Наталії, не всі військкомати працюють якісно та доброчесно. І дехто справді відправляє нашим військовим в підкріплення алкоголіків, які на передовій не принесуть ніякої користі.

Партія "Голос" виступає за відповідні методи впливу на такі військкомати. До прикладу, позбавлення зарплат, обмеження волі, але певним чином.

"Коли дадуть за якесь покарання не два-три чи п'ять років, а 15 діб, але часто і воно справді буде діяти і буде значно ефективнішим", – додала Піпа.

Потрібні ефективні рішення

Піпа наголосила, що методи впливу й засоби мають бути, але точно без перебільшення. Адже обговорення дійшло й до того, що крадіжка чи вбивство в цивільний час матиме менш суворе покарання, ніж його матиме військовий, який вживав наркотики чи не виконав вповні наказ.

Депутатка зазначила, якщо зараз законопроєкт повернути на доопрацювання, це можна змінити. Тобто відповідальність буде, військове керівництво впливатиме на тих, хто у військо потрапив випадково, але і дасть ефективне рішення.

Питання представлення і захисту військових в суді глибоке. Звичайно, найбільше деталей знають люди з Комітету оборони. Але загалом ситуація така, що ідея правильна, але реалізація драконівська,

– резюмувала депутатка.

Законопроєкт №8271: детальніше