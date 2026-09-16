Конгресс США сделал важный шаг к введению жестких санкций против России

Американские законодатели вплотную приблизились к введению беспрецедентных экономических ограничений в отношении государства-агрессора России и ее международных партнеров. Этот шаг грозит глобальным перераспределением сил на энергетическом рынке.

Как свидетельствуют официальные данные портала Палаты представителей США, ночью 15 сентября 2026 года депутаты успешно преодолели ключевой процедурный барьер на пути к окончательному утверждению масштабного санкционного пакета, известного как законопроект Грэма-Блюменталя. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Палата представителей провела успешное процедурное голосование по документу об антироссийских санкциях

С минимальным перевесом в 214 голосов против 211 делегаты Палаты представителей США приняли важную резолюцию, устанавливающую правила рассмотрения сенатских поправок к законопроекту о жестких экономических ограничениях в отношении России и Ирана. Проще говоря, этот документ (H.R.5334, официально именуемый "Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана от 2026 года") теперь без проблем поступит на окончательное голосование, причем уже 16 или 17 сентября. Эти даты являются критическим дедлайном, поскольку уже вечером в четверг Палата уходит на длительные семинедельные каникулы перед промежуточными выборами и вернется к работе только 9 ноября.

Решение принималось нелегко, после напряженных дебатов. Более того, это процедурное голосование стало настоящим шоком для руководства Демократической партии. Несмотря на строгую партийную дисциплину, двое конгрессменов-демократов неожиданно поддержали республиканцев, что и обеспечило минимальную победу инициативы (при этом двое республиканцев высказались против). Демократы в настоящее время подчеркивают, что полностью поддерживают усиление давления на Москву, однако категорически против предоставления президенту Дональду Трампу единоличного права вводить разрушительные пошлины без предварительного согласования с Конгрессом.

Важно знать: история этого бескомпромиссного документа началась еще в апреле 2025 года, когда сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь впервые представили свою инициативу. Долгое время администрация президента вела сложные переговоры, пытаясь сохранить гибкость тарифного регулирования. 10 июля 2026 года во время визита в Киев Линдси Грэм объявил о достижении окончательного компромисса с Белым домом, однако уже на следующий день политик внезапно скончался. Тем не менее 7 августа Сенат все-таки поддержал документ подавляющим большинством голосов – 86 против 11, передав эстафету Палате представителей.

Что предусматривает законопроект Грэма-Блюменталя?

Сам текст законопроекта предусматривает беспрецедентно жесткие меры. Документ устанавливает постоянную прямую пошлину в размере до 500% на любой импорт товаров непосредственно с территории России. Кроме того, предусмотрено обязательное замораживание активов и аннулирование американских виз для Владимира Путина, высшего российского военного командования, а также любых иностранных граждан, сознательно поставляющих оборонные технологии или товары для нужд оккупационной армии.

Отдельный большой блок ограничений направлен на уничтожение российского теневого флота, который используется для транспортировки нефти в обход установленного международного ценового потолка, а также на продолжение санкционного давления на энергетический и финансовый секторы Ирана. Однако главной геополитической интригой документа является механизм вторичных санкций, который уполномочивает главу Белого дома вводить пошлины в размере до 100% на товары из стран, являющихся крупнейшими покупателями российских энергоносителей или помогающих Москве обходить ограничения.

В первоначальный список государств, оказавшихся под прямой угрозой американского экономического удара, вошли 10 стран – Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Венгрия, Словакия, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Казахстан и Кыргызстан. Этот шаг создает колоссальную дипломатическую напряженность, ведь под прицел Вашингтона попадают не только стратегические противники, но и важные торговые партнеры. Но здесь важно понимать, что законопроект не вводит все эти меры автоматически – а лишь предоставляет право на их введение президенту США.