Рада может сделать директора НАБУ подконтрольным: в ЦПК объяснили риски законопроекта

Эпопея вокруг конкурса на должность директора НАБУ продолжается. На этот раз один из скандальных депутатов "слуг" Андрей Клочко внес в Раду законопроект с правками, препятствующими беспристрастной работе бюро. На подобные действия уже негативно отреагировали международные партнеры.

Об этом 24 каналу рассказал юрист Центра противодействия коррупции Вадим Балько. Он также отметил, что в той части законопроекта, которая касается НАБУ, исчезает требование о том, что кандидат в директора бюро не должен быть в последнее время членом политических партий.

Читайте также В правительстве инициировали начало отбора кандидатов на должность главы НАБУ

Балько говорит, что такие изменения открывают путь провластным кандидатам.

"По нашей информации, такую правку вносят под конкретных людей. И вторая норма – внесение нового основания для увольнения директора НАБУ", – объясняет Балько.

По его словам, это основание звучит так: "Лицо, которое является директором НАБУ, может быть уволено, если по решению суда в его действиях есть коррупционная составляющая".

Вроде бы, кажется, что все нормально. Но мы знаем, что имея под контролем органы, которые составляют протоколы об административных правонарушениях и контролируя суды – можно на любого человека "придумать" нарушения,

– говорит юрист ЦБК.

Это очень опасная правка, убежден Балько, и опять же конкурс на должность директора бюро уже почти стартовал, и менять во время процесса закон – не нормально. Очевидно, все это происходит для того, чтобы в будущем влиять на руководителя НАБУ, добавляет специалист.

Юрист Центра противодействия коррупции говорит, что сейчас трансляция заседаний Рады не происходит и не всегда понятно, что на повестке дня, поэтому нельзя сказать, что сегодня за него будут голосовать.

Но такая вероятность существует, более того – достаточно высока вероятность того, что этот законопроект пожелают принять сразу в первом чтении,

– добавляет специалист.

С другой стороны, говорит юрист, уже есть реакция наших международных партнеров, условно "глубоко обеспокоенных", но надо понимать, что это первая негативная реакция от G7 на действия украинской власти.

"Очевидно, на такую негативную реакцию были веские основания, поэтому я надеюсь, что люди, которые управляют этим процессом, очнутся и отзовут этот законопроект", – резюмирует Вадим Балько.

Подробнее о вредоносном законопроекте по работе НАБУ: смотрите видео разговоры с ЦПК

Кто такой Андрей Клочко и почему от скандальный

В прошлом году нардеп от "слуг" стал фигурантом расследования журналистов Bihus.Info, обнаруживших, что 70-летняя мать народного избранника за время его депутатства приобрела недвижимости на 14,5 миллиона гривен и автомобиль Tesla.

Нардеп объяснил покупки матери хорошим заработком семьи своей сестры. Однако журналисты выяснили, что совокупного дохода семьи сестры Клочко не хватило бы и на Tesla. В декабре прошлого года НАБУ и САП открыли против нардепа дело по этому эпизоду.