Политолог рассказал, как новые санкции со стороны США ударят по России
Дональд Трамп подписал законопроект об "адских санкциях" против России, соавтором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Однако следует понимать, что новые ограничения не принесут мгновенного результата.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Валерий Дымов. По его словам, администрация Трампа сможет ввести пошлины в размере до 100 % на 5 крупнейших импортеров нефти и газа из России.
Мгновенного результата не будет
Как подчеркнул Дымов, принятый закон о санкциях затронет Китай и Индию. А в течение 30 дней чиновники обязаны предоставить соответствующие списки субъектов, подпадающих под санкции, и обосновывать любые исключения перед Конгрессом.
Впрочем, следует понимать, что санкции не действуют мгновенно. Поэтому такие ограничения важно сочетать с системными ударами Сил обороны Украины по России. В комплексе это ограничивает возможности России вести войну.
Санкции и удары дронами давят на Россию. В конечном итоге все это непременно приведет к разрушению России. Но главная движущая сила – это именно Силы обороны Украины. Не было бы борьбы – не было бы ничего из того, что мы обсуждаем,
– сказал Дымов.
Как новые санкции ударят по России: смотрите видео 24 Канала
В первоначальном документе, который готовили Линдси Грэм и Ричард Блюменталь еще в 2025 году, предусматривалась 500-процентная пошлина на товары из более чем 60 стран, импортирующих российские энергоносители. Однако в администрации Трампа настаивали на смягчении условий. В нынешнем документе под удар попадут лишь 5 крупнейших импортеров нефти и газа из РФ.