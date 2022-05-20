Законопроект о 40 миллиардах помощи для Украины Байден подпишет в Южной Корее

США предоставит Украине 40 миллиардов долларов финансовой помощи. Соответствующий законопроект президент Джо Байден подпишет в Южной Корее.

Не нужно искать какие-то закономерности или измены. Джо Байден просто начал свою поездку в Сеул. Законопроект о 40 миллиардах долларов он подпишет именно в Южной Корее, чтобы не ожидать своего возвращения в США.

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Сенат Конгресса США одобрил 40 миллиардов долларов для Украины

19 мая Сенат Конгресса США одобрил выделение финансовой помощи нашему государству. Речь идет о 40 миллиардах долларов. За это выступили 86 сенаторов, а против – только 11. Интересно, что перед принятием соответствующего решения не было прений.

Чак Шумер, лидер большинства в Сенате США, подчеркнул, что государство сдерживает свое слово и поддерживает народ Украины. А эти средства, направленные в нашей стране, позволят покрыть потребности, возникшие в результате полномасштабной войны, начатой Россией.

Владимир Зеленский уже поблагодарил США и отметил, что ожидает подписи Джо Байдена. Президент Украины подчеркнул, что эти 40 миллиардов долларов – "весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом".

Кроме того Джо Байден подпишет еще один указ. В нем говорится о предоставлении Украине дополнительных 100 миллионов долларов, направленных на военную помощь нашему государству. За них планируется приобрести артиллерийские боеприпасы, а также радары.

Помощь со всего мира помогает уничтожать оккупантов

Любая финансовая или вооруженная помощь ускоряет нашу победу. Нашим же военным становится легче превращать российских захватчиков в "двухсотых", а их технику – в металлолом. Так, по состоянию на 19 мая стало известно о 28 500 военных агрессорных странах, которых нашим бойцам удалось уничтожить.

Также на оснащении армии России с каждым днем становится меньше техники. С начала войны оккупанты не досчитаются 1254 танков, 3063 боевых бронированных машин, 595 артиллерийских систем, 199 единиц РСЗО, 93 единиц средств ПВО, 2157 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 43 единицы специальной техники.

Кроме того, "вторая армия мира" осталась без 203 самолетов, 167 вертолетов, 455 БпЛА оперативно-тактического уровня, 103 крылатых ракет, а также 13 лодок.

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