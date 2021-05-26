Зеленский анонсировал законопроект о деолигархизации: как отреагировали у Ахметова

Президент Владимир Зеленский 15 апреля инициировал создание нового законопроекта для уменьшения влияния олигархов. У олигарха Рината Ахметова говорят, что проблема страны не в отдельных лицах, а в коррупции и неэффективном управлении.

О реакции на инициативу главы государства рассказала пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова. Она отметила, что пока комментировать законопроект не может, ведь текста еще нет.

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Проблема Украины – не в отдельных лицах

Мы убеждены, что главная проблема нашей страны – не отдельные лица, а коррупция, несправедливые суды, неэффективное управление и популизм. И считаем, что государство должно направить все усилия, прежде всего, на борьбу с этими явлениями,

– сказала Терехова.

У Ахметова уверяют, что остаются крупнейшим налогоплательщиком, работодателем и инвестором – несмотря на то, что в стране менялись правительства и президенты.

Ранее сам Ахметов сообщил "Радио Свободе ", что ни на кого в политике не влияет. Что касается своих отношений с Банковой, то олигарх отметил, что ему от власти нужны лишь равные правила игры и уважение к частной собственности.

Что известно об инициированном законопроекте

О решении создать законопроект, чтобы уменьшить влияние олигархов, президент сообщил после заседания СНБО 15 апреля. Над документом будут работать специалисты из Антимонопольного комитета, Совета нацбезопасности и обороны и офиса Президента.