В Конгресс внесли законопроект о конфискации активов российских олигархов

В Конгресс США внесли законопроект об аресте активов России в пользу восстановления фонда Украины. Он предусматривает заморозку активов российских олигархов.

Текст документа обнародован на официальном сайте сенатора Шелдон Вайтхаус. Законопроект позволит Министерству юстиции США из-за действующих процедур административной конфискации быстрее арестовывать попавшие под санкции ценные активы российских олигархов.

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Путин и его друзья-олигархи отмывают свои грязные деньги, покупая суперяхты, бесценные произведения искусства и другие драгоценные активы в странах, где существует право. Мы должны закрыть доступ к приютам богатств олигархов и наказать тех, кто поддерживает Путина,

– подчеркнул сенатор Уайтхаус.

Что предполагает документ

Законопроект должен отменить ограничение в 500 тысяч долларов на административную конфискацию активов, принадлежащих российским олигархам и другим лицам, помогающим российскому правительству в нарушение законов Соединенных Штатов.

Документ также уточняет полномочия Минюста США по переводу средств, гарантируя, что американское правительство сможет переводить Украине все средства, полученные в результате конфискации активов российских олигархов.

Украина ожидает, что Конгресс одобрит законопроект

Также о том, что законопроект об аресте активов России внесен в американский Конгресс. сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Еще один шаг к конфискации замороженных российских активов в пользу Украины! В американский Конгресс внесен законопроект об аресте активов в пользу восстановления Украины (The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act). Среди его соавторов как демократы, так и республиканцы,

– отметил Шмигаль.

По словам премьера, законопроект даст Министерству юстиции США необходимые инструменты для того, чтобы быстрее конфисковывать активы подсанкционных российских олигархов.

Он добавил, что доходы от этих активов будут передаваться Украине для нашей устойчивости и обновления. И выразил надежду на скорейшее принятие этой инициативы.

"Работаем над тем, чтобы все замороженные на Западе российские деньги, в том числе суверенные активы, были конфискованы в пользу Украины", – подытожил премьер.

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