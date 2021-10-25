Законопроект о местном референдуме направили в Венецианскую комиссию
Источник:фейсбук Руслана Стефанчука
Руслан Стефанчук отправил на рассмотрение Венецианской комиссии законопроект о местном референдуме.
Глава Верховной Рады хочет получить объективное экспертное заключение относительно законопроекта № 5512. Именно поэтому 25 октября политик отправил его Венецианской комиссии.
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Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне,
– заявил Стефанчук.
Что известно о законопроекте по местному референдуму
- Документ о местном референдуме внесли в Верховную Раду 19 мая 2021 года.
- Он предусматривает право для общин самостоятельно решать вопросы местного значения с помощью голосования.
- Однако на такой референдум нельзя будет выносить вопросы, которые являются предметом всеукраинского референдума, противоречат Конституции, приводят к разжиганию вражды, а также предусматривают ликвидацию независимости Украины.
- Отметим, что назначать и проводить референдум при военном или чрезвычайном положении запрещено.
- Одобренное решение будет обязательным для исполнения. Его можно будет изменить только через местный референдум не ранее чем через 3 года со дня принятия.
Полный текст публикации Руслана Стефанчука в фейсбуке:
Законопроект "О местном референдуме" направил в Венецианскую комиссию. Учитывая признанный в европейской среде авторитет Венецианской комиссии, рассчитываю на получение объективного экспертного заключения по законопроекту "О местном референдуме". Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне!