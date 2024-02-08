Изменения в отношении людей с инвалидностью: что предусматривает новый законопроект о мобилизации

Законопроект правительства о мобилизации предусматривает, что все военнообязанные, которые являются ограниченно годными, будут проходить повторную проверку. После этого они получат обновленный статус пригодности или непригодности.

Законопроект правительства о мобилизации предлагает, что граждане, которые сейчас признаны ограниченно годными, должны проходить повторную проверку в течение 9 месяцев. Ведь будет только 2 статуса: годный или непригодный.

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Все люди с инвалидностью должны будут пройти проверку

Законопроект предлагает, что все люди с инвалидностью будут иметь отсрочку от мобилизации. Соответственно, мобилизовать людей с инвалидностью после принятия законопроекта №10449 не будут. Однако военнообязанные с таким статусом должны будут пройти проверку.

Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные, которые были признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или, в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии, временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6 –12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии),

– говорится в законопроекте.

Будет только 2 статуса по пригодности

Законопроект предлагает разделить военнообязанных на 2 группы: годные и непригодные.

Люди, которые имеют статус ограниченно годных, будут обязаны пройти проверку в течение 9 месяцев, после чего их статус будет определен как годный или непригодный к военной службе.

Когда изменения могут вступить в силу

Напомним, что 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении. Однако дальше есть еще 14 дней на внесение поправок. После этого законопроект будут во втором чтении.

Депутат Ярослав Железняк считает, что его примут 22 – 24 февраля, а подпишут в начале марта. То есть изменения могут заработать уже в апреле.