Кабмин в законопроекте о мобилизации предлагает внести изменения в статью 19 закона о государственной службе. Они будут касаться мужчин.

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Что именно предлагает Кабмин

В законопроекте предлагается брать на государственную службу только тех мужчин, которые получили базовую общевойсковую подготовку или прошли военную службу. Также в документе предлагается сделать исключение для тех мужчин, которых освободили от прохождения базовой военной службы или признали непригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья.

Речь идет только о тех людях, которые будут устраиваться на госслужбу впервые. На действующих госслужащих эти нововведения не будут распространяться. Кроме этого Кабмин предлагает применить эту норму к мужчинам, которые впервые вступают на службу в органах местного самоуправления.

Обратите внимание! В новом законопроекте также прописано, что эти требования для кандидатов на госслужбу или в органы местного самоуправления вступают в силу только через один год после введения базовой общевойсковой подготовки. Ее хотят ввести в 2025 году, поэтому требования могут начать действовать с 2026 года.

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