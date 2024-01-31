Кабмін у законопроєкті про мобілізацію пропонує внести зміни до статті 19 закону про державну службу. Вони стосуватимуться чоловіків.

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Що саме пропонує Кабмін

У законопроєкті пропонується брати на державну служби лише тих чоловіків, які отримали базову загальновійськову підготовку або пройшли військову службу. Також у документі пропонується зробити виключення для тих чоловіків, яких звільнили від проходження базової військової служби або визнали непридатними до проходження військової служби за станом здоров'я.

Мовиться лише про тих людей, які будуть влаштовуватися на держслужбу вперше. На чинних держслужбовців ці нововведення не розповсюджуватимуться. Крім цього Кабмін пропонує застосувати цю норму до чоловіків, які вперше вступають на службу в органах місцевого самоврядування.

Зверніть увагу! У новому законопроєкті також прописано, що ці вимоги для кандидатів на держслужбу чи в органи місцевого самоврядування набирають чинності тільки через один рік після введення базової загальновійськової підготовки. Її хочуть запровадити у 2025 році, тому вимоги можуть почати діяти з 2026 року.

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