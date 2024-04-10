Рада рассматривает законопроект о мобилизации: основные положения
В среду, 10 апреля, законопроект о мобилизации вынесли на рассмотрение Верховной Рады Украины. Однако это не финальная версия законодательной инициативы. Некоторые положения еще могут измениться.
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассматривать законопроект о мобилизации 9 апреля. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики опубликовал окончательную редакцию законопроекта, который вынесут на рассмотрение в сессионный зал.
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Основные положения законопроекта о мобилизации
Изменения в отношении людей с инвалидностью
Нардепы хотят оставить норму о праве на демобилизацию людей с инвалидностью.
В то же время тех, кто получил 2 – 3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, кроме военнослужащих, хотят обязать пройти повторный медосмотр.
Также признанные ограниченно годными граждане должны будут повторно прийти военно-врачебную комиссию в течение 12 месяцев.
Новые права для военных
Законопроект предлагает демобилизацию для освобожденных из плена военнослужащих, если они не будут иметь желания продолжить службу.
Кроме этого, в случае заключения первого контракта военнослужащие будут иметь право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченным предметом ипотеки.
Также депутаты предлагают предоставлять военным дополнительные дни отпуска за уничтоженную вражескую технику.
Изменения относительно вручения повесток
В законопроекте предлагают, что день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождения, месту жительства или пребывания лица, зарегистрированных в установленном законом порядке, тоже будет считаться днем вручения повестки.
Также в мобилизационных мероприятиях участие может принимать полиция, при этом задержать и доставлять уклонистов в ТЦК.
Ограничения для уклонистов
Законопроект предусматривает ограничение консульских услуг за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет, которые не имеют военно-учетных документов или вовремя не обновили свои данные.
Кроме этого, нардепы хотят ввести ограничения на управление транспортными средствами для граждан, которые уклоняются от призыва и не пришли в ТЦК по требованию в течение 10 дней. Однако ограничение будет действовать только после того, как соответствующее решение примет суд после иска ТЦК и СП.
По разным причинам суд может оставить иск без движения или вообще отказать в этом иске, если транспортное средство – основной источник дохода, или гражданин использует автомобиль в связи с инвалидностью, содержанием человека или ребенка с инвалидностью.
Когда законопроект вступит в силу
Стоит отметить, что 10 апреля состоится не последнее рассмотрение законопроекта о мобилизации, сейчас происходит рассмотрение отклонения поправок.
Окончательное решение по законопроекту о мобилизации народные депутаты будут принимать во время голосования в зале парламента. Поэтому некоторые положения могут еще измениться.
Однако когда этот законопроект таки примут, он вступит в силу через месяц после его принятия.