Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что новый законопроект должен быть справедливым. Кроме того, инициатива также должна учитывать потребности наших военных.

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Данилов высказался о законопроекте о мобилизации

Секретарь СНБО отметил, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего о предыдущей редакции законопроекта неоднократно дискутировали. В то же время окончательную версию дорабатывали в правительстве и Минобороны.

Думаю, еще будут дискуссии среди депутатов, надо ли вносить дополнительные правки,

– сказал он.

Данилов также отметил, что надо дождаться окончательной редакции законопроекта о мобилизации, чтобы делать определенные выводы. По его словам, главное, чтобы этот документ был справедлив.

Законопроект о мобилизации: основные нормы из документа