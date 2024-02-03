Таким мнением с 24 Каналом поделился бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, заметив, что в версии 2.0 вроде бы есть то, что называют "драконовскими" санкциями, однако не все так однозначно.

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К примеру, блокировать карты и арестовывать счета уклонистов можно будет только через суд. Это вообще не наказание, а временные воспитательные меры.

Они автоматически прекращаются, когда человек придет в военкомат. То есть лицо стало на учет и сразу все разблокируют. В то же время штраф за нарушение закона остается государству.

Заметьте! Также гражданина могут ограничить в праве на выезд за пределы Украины и в праве управления транспортным средством.

Но самое главное то, что в старой версии законопроекта эти санкции накладывал председатель ТЦК.

Даже я тогда говорил, что надо быть осторожным, потому что если мы даем военкомам столь серьезные полномочия, то должны предусмотреть механизм апелляции, чтобы можно было быстро эти решения обжаловать. Иначе будет огромное поле для злоупотребления,

– отметил экс-командир "Айдара".

Новые правки – большой риск

Однако в новом законопроекте власть пошла значительно дальше. Теперь все, что может ТЦК – это обратиться в суд общей юрисдикции, который в обычном порядке должен рассмотреть обращение. А потом, вероятно, наложить временные ограничительные меры.

"Я понимаю, что в вакуумном, абстрактном правовом государстве так и должно быть, потому что в целом только суд может ограничивать человека в его правах. Но в реальной жизни мы прекрасно понимаем, что наша судебная система и так еле работает", – подчеркнул Дикий.

Как всем известно, в судах огромные очереди, дела рассматривают месяцами, а то и годами. Там постоянные перерывы из-за каждой воздушной тревоги, переноса заседаний сразу на месяц или на два.

Можем с вами просто поспорить, на какой день после принятия такого закона, произойдет коллапс всей судебной системы. Когда десятки тысяч обращений от ТЦК попадут в суды, то на какой день судебная система просто остановится? Это вообще риск худшего, что только можно сделать,

– констатировал Евгений Дикий.

Хуже – это принимать норму, которую сознательно технически невозможно реализовать. Нынешний законопроект именно такой, считает военный.

Что известно о новом законопроекте

Кабмин утвердил обновленную версию проекта закона о мобилизации. Что она предлагает: