Такою думкою з 24 Каналом поділився колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, зауваживши, що в версії 2.0 начебто є те, що називають "драконівськими" санкціями, проте не все так однозначно.

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Приміром, блокувати картки та арештовувати рахунки ухилянтів можна буде лише через суд. Це взагалі не покарання, а тимчасові виховні заходи.

Вони автоматично припиняються, коли людина прийде до військкомату. Тобто особа стала на облік і одразу все розблокують. Водночас штраф за порушення закону залишається державі.

Зауважте! Також громадянина можуть обмежити у праві на виїзд за межі України та у праві керування транспортним засобом.

Але найголовніше те, що в старій версії законопроєкту ці санкції накладав голова ТЦК.

Навіть я тоді казав, що треба бути обережним, бо якщо ми даємо військкомам настільки серйозні повноваження, то маємо передбачити механізм апеляції, щоб можна було швидко ці рішення оскаржити. Інакше буде величезне поле для зловживання,

– зазначив екскомандир "Айдару".

Нові правки – великий ризик

Проте в новому законопроєкті влада пішла значно далі. Тепер все, що може ТЦК – це звернутись до суду загальної юрисдикції, який у звичайному порядку має розглянути звернення. А потім, ймовірно, накласти тимчасові обмежувальні заходи.

"Я розумію, що у вакуумній, абстрактній правовій державі так і мало б бути, бо загалом тільки суд може обмежувати людину в її правах. Але в реальному житті ми чудово розуміємо, що наша судова система і так ледве працює", – підкреслив Дикий.

Як усім відомо, у судах величезні черги, справи розглядають місяцями, а то й роками. Там постійні перерви через кожну повітряну тривогу, перенесення засідань одразу на місяць або на два.

Можемо з вами просто побитися об заклад, на який день після ухвалення такого закону, станеться колапс всієї судової системи. Коли десятки тисяч звернень від ТЦК попадуть в суди, то на який день судова система просто зупиниться? Це взагалі ризик найгіршого, що тільки можна зробити,

– констатував Євген Дикий.

Найгірше – це ухвалювати норму, яку свідомо технічно неможливо реалізувати. Теперішній законопроєкт саме такий, вважає військовий.

Що відомо про новий законопроєкт

Кабмін затвердив оновлену версію проєкту закону про мобілізацію. Що вона пропонує: