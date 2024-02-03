Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що новий законопроєкт має бути справедливим. Крім того, ініціатива також має враховувати потреби наших військових.
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Данілов висловився про законопроєкт про мобілізацію
Секретар РНБО зауважив, що на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача попередня редакція законопроєкту неодноразово дискутувалася. Водночас остаточна версія дороблялася в уряді та Міноборони.
Думаю, ще будуть дискусії серед депутатів, чи треба вносити додаткові правки,
– сказав він.
Данілов також наголосив, що треба дочекатися остаточної редакції законопроєкту про мобілізацію, щоб робити певні висновки. За його словами, головне, щоб цей документ був справедливий.
Законопроєкт про мобілізацію: основні норми з документа
- У новому законопроєкті про мобілізацію чітко вказані заходи впливу щодо громадян, які не виконують обов'язки з мобілізаційної підготовки та мобілізації. Щодо цих громадян можуть запровадити певні обмеження, зокрема притягнення таких громадян до суду.
- Також повістки до військовозобов'язаних можуть приходити через електронний кабінет. Ця повістка буде такою ж, як і фізична, яку видають представники ТЦК та СП і щодо неї діятимуть абсолютно ідентичні норми, що і до звичайної.
- Крім того, після ухвалення цього законопроєкту в Україні можуть скасувати строкову службу. Замість неї буде базовий військовий вишкіл. До того ж після мобілізації протягом двох – трьох місяців буде також обов'язковий військовий вишкіл.
- Водночас також в законопроєкті пропонують зменшити призовний вік для українців від 27 до 25 років. Тепер військовозобов'язаними чоловіки будуть ставати із 25 років, а від 18 до 25 вважатимуться призовниками.
- Варто зазначити, що наразі ці норми лише є пропозиціями. Законопроєкт ще буде проходити кілька розглядів у комісіях Верховної Ради, перш ніж попаде на голосування до нардепів, тому певні норми, ще можуть бути підкориговані.