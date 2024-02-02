Больницы хотят обязать сообщать ТЦК о стационарном лечении людей от 18 до 25 лет

В обновленном проекте о мобилизации правительство предлагает изменения в воинском учете призывников. В частности, больницы могут обязать сообщать о лечении всех военнообязанных.

Если новый законопроект примут в нынешнем виде, руководители больниц будут обязаны сообщать в ТЦК о пребывании на стационаре людей в возрасте 18 – 25 лет. Об этом говорится в проекте закона.

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Больницы могут получить обязанности перед ТЦК

Правительство предлагает обязать руководителей больниц сообщать в ТЦК о пребывании на стационаре граждан от 18 – 25 лет. Если законопроект примут в таком виде, больницы будут отчитываться о поступлении таких пациентов 3-х дней.

Стоит отметить, что это только проект закона и он пока не принят. В него еще могут внести изменения.

Также правительство предлагает и другие изменения относительно воинского учета и вручения повесток, в частности:

Обязать городские администрации и органы местной содействовать сотрудникам ТЦК и обеспечивать прибытие призывников в сам центр комплектования.

Сотрудники полиции на законодательном уровне получат возможность законно информировать мужчин призывного возраста о необходимости посетить ТЦК и СП, а также смогут помочь им доставить уклониста и\или призывника в центр комплектования.

Все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые состоят на учете (или сняты с него) всегда должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГПСУ.

Когда могут принять новый законопроект о мобилизации

30 января в Верховную Раду подали обновленный законопроект о мобилизации.

31 января представитель Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз заявила, что до 13 февраля должны быть внесены альтернативные законопроекты.

Уже после одобрения профильного комитета и рассмотрения в парламенте, быстрее всего законопроект о мобилизации могут принять в марте.