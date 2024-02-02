Якщо новий законопроєкт приймуть у нинішньому вигляді, керівники лікарень будуть зобов'язані повідомляти в ТЦК про перебування на стаціонарі людей у віці 18 – 25 років. Про це мовиться в проєкті закону.

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Лікарні можуть отримати обов'язки перед ТЦК

Уряд пропонує зобов'язати керівників лікарень повідомляти до ТЦК про перебування на стаціонарі громадян від 18 – 25 років. Якщо законопроєкт приймуть у такому вигляді, лікарні звітуватимуть про надходження таких пацієнтів 3-х днів.

Варто наголосити, що це лише проєкт закону і він поки що не прийнятий. У нього ще можуть внести зміни.

Також уряд пропонує й інші зміни щодо військового обліку та вручання повісток, зокрема:

Зобов'язати міські адміністрації та органи місцевої сприяти співробітникам ТЦК і забезпечувати прибуття призовників у сам центр комплектування.

Співробітники поліції на законодавчому рівні отримають можливість законно інформувати чоловіків призовного віку про необхідність відвідати ТЦК та СП, а також зможуть допомогти їм доставити ухилянта і\або призовника в центр комплектування.

Всі громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають на обліку (або зняті з нього) завжди повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або ДПСУ.

Коли можуть прийняти новий законопроєкт про мобілізацію

30 січня до Верховної Ради подали оновлений законопроєкт про мобілізацію.

31 січня представниця Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз заявила, що до 13 лютого мають бути внесені альтернативні законопроєкти.

Вже після схвалення профільного комітету та розгляду в парламенті, найшвидше законопроєкт про мобілізацію можуть схвалити у березні.