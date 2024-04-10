Повестка будет считаться врученной, даже если мужчины не было дома, – СМИ

В новых нормах законопроекта об усилении мобилизации 10449 предлагается считать повестку врученной даже в случае, если лицо не находилось дома. Это позволит суду накладывать ограничения в случае, если лицо не появилось в ТЦК самостоятельно, или же его не могут найти правоохранители.

Отметим, что соответствующие нормы не являются окончательными, ведь сейчас Верховная Рада только взялась за рассмотрение поправок. В конечном варианте некоторые положения законопроекта могут измениться.

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Меры воздействия

Законопроект 10449 в финальной редакции дополнили новой статьей 27 "Меры воздействия". Так. если лицо не выполняет обязанности по мобилизации, руководитель ТЦК имеет право обратиться в полицию, чтобы те задержали и доставили такого гражданина в военкомат.

Если же лицо невозможно осуществить административное задержание, руководитель ТЦК в течение 5 дней со дня получения такого ответа направляет этому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу его местонахождения, места жительства или пребывания требование о выполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом – то есть требование.

Таким образом, согласно предлагаемым нормам днем вручения требования будет считаться:

день вручения требования под расписку средствами почтовой связи;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, сообщенной этим лицом ТЦК;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, что зарегистрированы в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другого адреса.

Если же гражданин в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил обязанности, то ТЦК обращается в суд. Последний уже может наложить ограничение на право управления транспортным средством во время мобилизации – на срок до выполнения или отзыва требования.

Новый текст законопроекта

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне вечером 9 апреля завершил работу над поправками к законопроекту о мобилизации. В тот же вечер текст документа появился в сети. Это окончательная версия, которую внесли на голосование в парламент.

Однако, с 10 апреля будет продолжаться рассмотрение законопроекта в парламенте. То есть, в конечном варианте он еще может измениться. То есть Комитет предлагает правки, а уже нардепы решают, появятся ли они в окончательной версии закона. Как отметил Ярослав Железняк, в четверг начнется рассмотрение учтенных поправок Комитетом.

Комитет ВР в целом обработал 31 правку, а все остальные были отклонены. Поэтому народные депутаты будут рассматривать каждую правку отдельно.