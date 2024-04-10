Напомним, что Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне все же оставил нормы по ограничению для уклонистов в законопроекте о мобилизации. Эту версию проекта закона предложат нардепам во втором чтении.
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Что известно о возможности для тех мужчин, кто находится за границей, обновить данные в ТЦК
Нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что подготовленный ко второму чтению законопроект о мобилизации содержит в себе норму о возможности граждан Украины, которые находятся за рубежом, обновить свои персональные данные военно-учетных документов без возвращения в Украину.
Согласно данным народного избранника, украинцы, находящихся за рубежом, смогут обновить данные в несколько способов:
- через электронный адрес,
- через телефонный звонок,
- через электронный кабинет.
Мы предусмотрели много опций. Возвращаться в Украину для обновления своих персональных данных не нужно,
– подчеркнул Вениславский.
Что еще было рекомендовано в законопроекте
- В соответствии с просьбой главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сирского из законопроекта убрали пункт о демобилизации и ротации военных. Так, Кабмин должен внести на рассмотрение украинского парламента отдельный законопроект с этими положениями.
- Кроме этого, вместо срочной службы планируют ввести базовую военную службу, которую будут проходить граждане 18 – 25 лет. Люди смогут сами выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста.