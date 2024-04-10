Напомним, что Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне все же оставил нормы по ограничению для уклонистов в законопроекте о мобилизации. Эту версию проекта закона предложат нардепам во втором чтении.

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Что известно о возможности для тех мужчин, кто находится за границей, обновить данные в ТЦК

Нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что подготовленный ко второму чтению законопроект о мобилизации содержит в себе норму о возможности граждан Украины, которые находятся за рубежом, обновить свои персональные данные военно-учетных документов без возвращения в Украину.

Согласно данным народного избранника, украинцы, находящихся за рубежом, смогут обновить данные в несколько способов:

через электронный адрес,

через телефонный звонок,

через электронный кабинет.

Мы предусмотрели много опций. Возвращаться в Украину для обновления своих персональных данных не нужно,

– подчеркнул Вениславский.

Обратите внимание! Окончательное решение по законопроекту народные избранники будут принимать во время голосования в сессионном зале парламента. Поэтому, не исключено, что некоторые из вышеупомянутых положений могут измениться в окончательной версии законодательной инициативы.

Что еще было рекомендовано в законопроекте