Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони все ж залишив норми щодо обмеження для ухилянтів у законопроєкті про мобілізацію. Цю версію проєкту закону запропонують нардепам у другому читанні.
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Що відомо про можливість для тих чоловіків, хто перебуває за кордоном, оновити дані в ТЦК дистанційно
Нардеп та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що підготовлений до другого читання законопроєкт про мобілізацію містить в собі норму про можливість громадян України, які перебувають за кордоном, оновити свої персональні дані військово-облікових документів без повернення в Україну.
Відповідно до даних народного обранця, українці, що перебувають за кордоном, зможуть оновити дані в декілька способів:
- через електронну адресу,
- через телефонний дзвінок,
- через електронний кабінет.
Ми передбачили багато опцій. Повертатися в Україну для оновлення своїх персональних даних не потрібно,
– підкреслив Веніславський.
Що ще було рекомендовано в законопроєкті
- Відповідно до прохання головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського із законопроєкту прибрали пункт про демобілізацію і ротацію військових. Так, Кабмін має внести на розгляд українського парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями.
- Крім цього, замість строкової служби планують запровадити базову військову службу, яку проходитимуть громадяни 18 – 25 років. Люди зможуть самі обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку.