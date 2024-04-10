Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони все ж залишив норми щодо обмеження для ухилянтів у законопроєкті про мобілізацію. Цю версію проєкту закону запропонують нардепам у другому читанні.

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Що відомо про можливість для тих чоловіків, хто перебуває за кордоном, оновити дані в ТЦК дистанційно

Нардеп та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що підготовлений до другого читання законопроєкт про мобілізацію містить в собі норму про можливість громадян України, які перебувають за кордоном, оновити свої персональні дані військово-облікових документів без повернення в Україну.

Відповідно до даних народного обранця, українці, що перебувають за кордоном, зможуть оновити дані в декілька способів:

через електронну адресу,

через телефонний дзвінок,

через електронний кабінет.

Ми передбачили багато опцій. Повертатися в Україну для оновлення своїх персональних даних не потрібно,

– підкреслив Веніславський.

Зверніть увагу! Остаточне рішення щодо законопроєкту народні обранці будуть ухвалювати під час голосування в сесійній залі парламенту. Тому, не виключено, що певні з вищезазначених положень можуть змінитися в остаточній версії законодавчої ініціативи.

Що ще було рекомендовано в законопроєкті