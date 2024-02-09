Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу, что народные депутаты нашли в себе политическую волю принять такое непопулярное решение, в частности, для их карьеры. Поскольку украинцы выбрали эту власть, то также несут ответственность за те решения, которые принимает украинский законодательный орган.

К теме Мобилизация должна быть справедливой, – Данилов о новом законопроекте

Мобилизация как хирургическое вмешательство

Народные избранники, по его мнению, будут вынуждены принять это решение. Это должно произойти, несмотря на то, что потеряно колоссальное количество времени для того, чтобы уже сегодня говорить о более широких возможностях по меньшей мере удержания оборонительных позиций Украины.

Мы критически опаздываем с этим документом. Он должен был появиться в Украине 25 августа 1991 года, когда мы обрели независимость и взяли право ответственности за свое государство на себя как его граждане,

– отметил военный эксперт.

Этот закон, по словам Грабского, в любом случае будет подвергаться критике, будет непопулярным и неудобным. Но этот закон мы должны выполнять в соответствии с положениями Конституции.

"Мобилизацию можно сравнить с хирургическим вмешательством, и варианты могут быть только два: с наркозом или без него. Но это все равно хирургическое вмешательство" – подчеркнул он.

Нужное количество мобилизованных зависит от определенных факторов

В то же время широко обсуждаемым в обществе остается вопрос необходимого количества мобилизованных. Ранее звучала цифра 500 тысяч, однако в новых реалиях Украине могут быть нужны 600 или даже 700 тысяч мобилизованных.

Это количество зависит от прагматических военных расчетов, которые являются аксиомой военного дела. Сейчас мы теряем драгоценное время, и поэтому показатели в 500 тысяч могут быть уже не актуальными. Нам для того, чтобы закрыть дыры на фронте, могут быть нужны 600 или 700 тысяч,

– предположил военный эксперт.

Однако, как заметил Грабский, это не означает, что мобилизовать будут одномоментно необходимое количество, ведь физически это невозможно. Этот процесс будет наращиваться в соответствии с принятым законодательством, в котором уже есть определенные расчеты.

Так, снижение возраста призыва с 27 до 25 лет, так же было обосновано еще в мае 2023 года. Расчеты велись на определенные контингенты, количество населения, которым можем оперировать в этом случае,

– отметил Сергей Грабский.

Это количество, по его словам, также зависит от оперативной обстановки, которая складывается на сегодня, а она очень сложная. Поэтому возможно потребуются 300 тысяч военных, а возможно – 600 тысяч. Это знают только военные, и эти цифры являются совершенно секретными.

Мобилизация в Украине: последние новости