Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що народні депутати знайшли в собі політичну волю ухвалити таке непопулярне рішення, зокрема, для їхньої кар'єри. Оскільки українці обрали цю владу, то також несуть відповідальність за ті рішення, які приймає український законодавчий орган.

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Мобілізація як хірургічне втручання

Народні обранці, на його думку, будуть змушені ухвалити це рішення. Це має відбутися, попри те, що втрачено колосальну кількість часу для того, щоб вже сьогодні говорити про ширші можливості щодо щонайменше утримання оборонних позицій України.

Ми критично запізнюємось з цим документом. Він мав з'явитися в Україні 25 серпня 1991 року, коли ми здобули незалежність та перебрали право відповідальності за свою державу на себе як її громадяни,

– зазначив військовий експерт.

Цей закон, за словами Грабського, у будь-якому випадку піддаватиметься критиці, буде непопулярним та незручним. Але цей закон маємо виконувати відповідно до положень Конституції.

"Мобілізацію можна порівняти з хірургічним втручанням, і варіанти можуть бути тільки два: з наркозом або без нього. Але це все одно хірургічне втручання", – підкреслив він.

Потрібна кількість мобілізованих залежить від певних чинників

Водночас широко обговорюваним в суспільстві залишається питання необхідної кількості мобілізованих. Раніше звучала цифра 500 тисяч, проте в нових реаліях Україні можуть бути потрібні 600 чи навіть 700 тисяч мобілізованих.

Ця кількість залежить від прагматичних військових розрахунків, які є аксіомою військової справи. Зараз ми втрачаємо дорогоцінний час, і тому показники у 500 тисяч можуть бути вже не актуальними. Нам для того, щоб закрити діри на фронті, можуть бути потрібні 600 або 700 тисяч,

– припустив військовий експерт.

Проте, як зауважив Грабський, це не означає, що мобілізовувати будуть одномоментно усю необхідну кількість, адже фізично це неможливо. Цей процес буде нарощуватись відповідно до ухваленого законодавства, в якому вже є певні розрахунки.

Так, зниження віку призова з 27 до 25 років, так само було обґрунтовано ще у травні 2023 року. Розрахунки велися на певні контингенти, кількість населення, якою можемо оперувати в цьому випадку,

– наголосив Сергій Грабський.

Ця кількість, за його словами, також залежить від оперативної обстановки, яка складається на сьогодні, а вона є дуже складною. Тому можливо будуть потрібні 300 тисяч військових, а можливо – 600 тисяч. Це знають тільки військові, і ці цифри є цілком таємними.

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