Кого из украинцев за границей могут обязать стать на воинский учет

Граждан Украины, которые выехали за границу, могут обязать стать на воинский учет. Об этом говорится в обновленном законопроекте о мобилизации.

Так, в проекте закона указаны условия, при которых некоторые украинцы, выехавшие за границу, должны стать на воинский учет. О ком именно идет речь, рассказываем далее.

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Кого могу обязать стать на воинский учет

В опубликованном документе говорится о гражданах Украины, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы государства на срок более 3 месяцев. Их планируют обязать "в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины, определяющего особенности ведения воинского учета граждан Украины, которые постоянно или временно находятся за рубежом, стать на воинский учет".

Кроме того, указано, что во время действия военного положения такие граждане имеют право на беспрепятственный въезд и выезд из Украины.

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