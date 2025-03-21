Использование силы во время протестов: в Нацгвардии опровергли данные о расширении полномочий

Правоохранительный комитет Верховной Рады одобрил ко второму чтению законопроект №10311. Соответствующий документ не расширяет полномочия Национальной гвардии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную гвардию Украины. Там объяснили, что прежде всего предусматривают основные изменения.

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Что предусматривает законопроект

Сообщали, что одобренный проект закона расширяет право нацгвардейцев на применение силы, в частности по использованию огнестрельного оружия и слезоточивого газа против гражданских во время протестов, а также беспилотников. Национальная гвардия Украины опровергла соответствующую информацию.

Основные изменения касаются именно закона "О Национальной гвардии Украины" в части приведения его норм в соответствие с другими, уже существующих правовых норм по выполнению гвардейцами тех задач и функций, которые они выполняют во время военного положения, и с учетом актуальных задач, которые выполняет Нацгвардия сейчас,

– говорится в разъяснении.

Отмечают, что нацгвардейцы могли и раньше применять резиновые дубинки, электрошоки или принудительно останавливать транспорт. А перечень спецсредств, который предложен в законопроекте №10311, уже предусмотрен и используется военнослужащими НГУ.

Кроме того, как отмечается, некоторые нормы почти полностью продублированы из законов "О Национальной полиции", "О Государственной пограничной службе Украины", "О военной службе правопорядка в ВСУ", с учетом особенностей выполнения возложенных на НГУ задач и функций.

"Изменения обеспечат правовую ясность для выполнения задач НГУ – от борьбы с ДРГ до обеспечения безопасности на деоккупированных территориях. Это вопрос защиты государства и граждан", – добавили там.