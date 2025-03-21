Нацгвардия сможет использовать оружие во время "беспорядков": Комитет ВР поддержал законопроект
- Комитет Верховной Рады утвердил законопроект, позволяющий Нацгвардии использовать огнестрельное оружие, слезоточивый газ и беспилотные аппараты против митингующих.
- Этот законопроект предоставляет Нацгвардии больше полномочий для разгона митингов и может быть проголосован во втором чтении на следующей неделе.
Нардепы утвердили законопроект, который позволяет Нацгвардии использовать огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданских во время "массовых беспорядков".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия коррупции.
Смотрите также Зеленский подписал закон, который позволяет направлять подразделения ВСУ в другие государства
Что известно о рисках нового законопроекта
Правоохранительный комитет Рады утвердил законопроект, который дает Нацгвардии право использовать огнестрельное оружие, слезоточивый газ и беспилотные аппараты против митингующих.
Все это – в закрытом от общества режиме и под соусом предоставления Нацгвардии больше полномочий "для защиты государства". Зато новые правки от комитета предоставляют Нацгвардии больше полномочий "эффективно" разгонять митинги,
– отмечают в ЦПК.
Так, новая редакция законопроекта №10311 позволяет Нацгвардии:
- применять огнестрельное оружие, в частности для прекращения массовых беспорядков, – еще и без надлежащего предупреждения об этом митингующих
- использовать резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, а также электрошокеры к участникам беспорядков
- маркировать нарушителей во время массовых беспорядков, например, краской
- использовать беспилотники, но для чего именно – нардепы указывают очень обобщенно. Поэтому их могут использовать для наблюдения за митингующими
Стоит отметить, что Верховная Рада планирует проголосовать за этот законопроект во втором чтении на следующей неделе.
К слову, вскоре в парламенте во втором чтении рассмотрят законопроект об усиления ответственности для работников ТЦК и ВВК.