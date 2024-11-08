Скандальный законопроект о рыночной компенсации: как прошло заседание экологического комитета

Во время заседания 7 ноября экологический комитет обсуждал скандальный законопроект №12089 народного депутата Игоря Фриса ("Слуга народа") и еще нескольких десятков нардепов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общественную инициативу "Игла". Отмечается, что эта законодательная инициатива в случае принятия дает возможность государству или общинам вернуть "раздерибаненные участки леса или побережья" только в течение 10 лет. Даже если удастся это сделать, тот, у кого их заберут, должен получить из бюджета рыночную компенсацию стоимости имущества,

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Что известно о скандальном законопроекте

По словам автора законопроекта Игоря Фриса, такая инициатива появилась после так называемого кейса с Игорем Мазепой – бизнес-партнером экс-мэра Ирпеня Владимира Карплюка и фигуранта ряда журналистских антикоррупционных расследований.

Самого Мазепу, напомним, государственное бюро расследований обвиняет в махинациях с землей. Предприниматель еще весной начал в СМИ кампанию о том, что надо "обнулить" претензии к таким, как он, и после этого сразу появился ряд законопроектов,

– рассказывают авторы "Иглы".

В общественной инициативе также добавили, что за неделю перед заседанием экологического комитета Верховной Рады, где должны были рассмотреть новый законопроект, в СМИ появился ряд материалов с признаками джинсы.

Отмечается, что Минприроды не подало на комитет своих замечаний, но заместитель министра Елена Крамаренко присутствовала на заседании комитета и отметила риски, которые видят чиновники.

Уже имеем более тысячи судебных дел по возврату незаконно изъятых земельных участков. Поэтому, чтобы сохранить баланс интересов государства и добросовестных приобретателей прав на землю, Минприроды настаивает на дополнении перечня объектов, на которые не распространяются предложенные законопроектом изменения, объектами размещенными на землях лесохозяйственного назначения и землях водного фонда, гидротехнические сооружения,

– объяснила Крамаренко.

Представитель Госагенства лесных ресурсов Украины заявил, что также поддерживает позицию Минприроды и заметил, что они против, чтобы такие нормы, которые предусматривает проект, применялись в отношении лесного фонда Украины.

В то же время автор законопроекта Игорь Фрис не считает валидными риски, которые были озвучены во время заседания.

"Прокуратура и дальше сможет осуществлять контроль за лесами и водным фондом и возбуждать уголовные дела и по результатам судебных разбирательств изымать. То есть не идти путем гражданского законодательства, когда они хитрым способом прекращают право собственности. Если есть преступление – есть уголовное производство. Тогда конфискуйте даже то, что построено на этой земле. Относительно рыночной стоимости, то надо обдумать и побудить граждан оформлять реальную стоимость договоров и выплачивать те суммы, которые будут в договорах купли-продажи, чтобы не уклонялись от уплаты налогов", – сказал Фрис.

Однако в Офисе Генпрокурора Украины заявили, что в уголовном процессе отсутствует механизм конфискации имущества у добросовестного приобретателя.

Механизм возвращения в государственную и коммунальную собственность имущества, которым незаконно завладели, предусмотрен законодательством только путем предъявления исков об истребовании такого имущества от добросовестного приобретателя или устранения препятствий в осуществлении права пользования и распоряжения имуществом.