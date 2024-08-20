Рада приняла закон о запрете УПЦ МП: кто из депутатов проголосовал против

Рада во втором чтении поддержала законопроект о запрете в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, в частности Московского патриархата. Однако были и те, кто выступил против.

Члены "Европейской Солидарности", "Голоса" и "Батькивщины" выступили за принятие. Алексей Гончаренко назвал тех, кто не захотел поддерживать такой законопроект.

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По словам нардепа, среди членов "Слуги народа" против выступили Евгений Брагар, Артем Культенко, Сергей Литвиненко, а также Павел Халимон. Коптелов, Мазурашу, Чернявский – воздержались.

ОПЗЖ – все против, кроме Загороднего (он за). Бойко, Борт, Дунаев, Йофе, Кальцев, Качный, Колтунович, Ларин, Левочкин, Макаренко, Мамка, Мамоян, Папиев, Пузанов, Скорик, Суркис, Черный – все они против,

– заявил Гончаренко.

В "Восстановлении Украины" в список тех, кто выступил против принятия, вошли: Анатолий Бурмич, Анатолий Гунько, Артем Дмитрук, Александр Лукашев, Владимир Мороз, Евгений Шевченко, Евгений Яковенко. Подобной позиции придерживалась внефракционный нардеп Виктория Гриб. В то же время воздержался Олег Воронько.

Правительство еще в январе 2023 года зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №8371 о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. До первого чтения документ дошел только 19 октября 2023 года. Второе чтение состоялось через 10 месяцев после первого, поскольку для голосования постоянно не хватало голосов.