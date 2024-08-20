Рада приняла закон о запрете УПЦ МП: кто из депутатов проголосовал против
Источник:Алексей Гончаренко
Рада во втором чтении поддержала законопроект о запрете в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, в частности Московского патриархата. Однако были и те, кто выступил против.
Члены "Европейской Солидарности", "Голоса" и "Батькивщины" выступили за принятие. Алексей Гончаренко назвал тех, кто не захотел поддерживать такой законопроект.
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Кто из нардепов не поддержал запрет УПЦ МП
По словам нардепа, среди членов "Слуги народа" против выступили Евгений Брагар, Артем Культенко, Сергей Литвиненко, а также Павел Халимон. Коптелов, Мазурашу, Чернявский – воздержались.
ОПЗЖ – все против, кроме Загороднего (он за). Бойко, Борт, Дунаев, Йофе, Кальцев, Качный, Колтунович, Ларин, Левочкин, Макаренко, Мамка, Мамоян, Папиев, Пузанов, Скорик, Суркис, Черный – все они против,
– заявил Гончаренко.
В "Восстановлении Украины" в список тех, кто выступил против принятия, вошли: Анатолий Бурмич, Анатолий Гунько, Артем Дмитрук, Александр Лукашев, Владимир Мороз, Евгений Шевченко, Евгений Яковенко. Подобной позиции придерживалась внефракционный нардеп Виктория Гриб. В то же время воздержался Олег Воронько.