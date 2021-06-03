Законопроект Зеленского об олигархах уже поступил на рассмотрение комитета Рады

По состоянию на четверг, 3 июня, законопроект Владимира Зеленского об олигархах уже поступил на рассмотрение в комитет Верховной Рады. Президент Украины внес документ в Раду 2 мая.

Нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что законопроект об олигархах будет рассматривать комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Документ туда уже поступил.

Заметьте Смертельный Герц Зеленского: президент до сих пор не может побороть олигархов

Полный текст законопроекта "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" уже обнародовали на сайте Рады.

В целом документ имеет 13 страниц и 10 статей.

Законопроект определяет следующие понятия: "бенефициар", "СМИ" и "электронный СМИ", "Контролер" (это такое лицо, которое имеет решающее влияние на управление или работу СМИ), "Связанное лицо" (прямо или косвенно владеет долей СМИ).

Законопроект об олигархах: главное