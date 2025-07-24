Стефанчук ответил, когда Рада проголосует за законопроект Зеленского
- Президент Зеленский подал в парламент законопроект №13533 для усиления независимости НАБУ и САП, который уже зарегистрирован.
- Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании после перерыва, который продлится до 20-х чисел августа.
Зеленский 24 июля подал в парламент законопроект, который должен усилить независимость НАБУ и САП. Он уже зарегистрирован и обещают рассмотреть в ближайшее время.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.
Смотрите также В Раде зарегистрировали инициированный Зеленским законопроект о НАБУ и САП
Когда рассмотрят законопроект?
Президент Владимир Зеленский инициировал и подал в Верховную Раду законопроект №13533 об усилении полномочий НАБУ и СПА. Документ уже зарегистрирован в парламенте.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент рассмотрит законопроект на предстоящем заседании.
Документ будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании,
– написал Стефанчук.
В пояснительной записке указано, что цель инициативы гарантировать независимость антикоррупционных органов. Этот новый законопроект является реакцией на критику закона №12414 со стороны Евросоюза, представителей антикоррупционного сообщества и общественности.
Напомним, в НАБУ отреагировали на инициативу президента и призвали как можно быстрее принять законопроект. Он должен восстановить процессуальные полномочия и гарантии независимости антикоррупционных органов.
Также ранее сообщалось, что ВРУ после принятия скандального закона ушла на четырехнедельный перерыв. Заседаний не будет до 20-х чисел августа.