Стефанчук ответил, когда Рада проголосует за законопроект Зеленского

Зеленский 24 июля подал в парламент законопроект, который должен усилить независимость НАБУ и САП. Он уже зарегистрирован и обещают рассмотреть в ближайшее время.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

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Когда рассмотрят законопроект?

Президент Владимир Зеленский инициировал и подал в Верховную Раду законопроект №13533 об усилении полномочий НАБУ и СПА. Документ уже зарегистрирован в парламенте.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент рассмотрит законопроект на предстоящем заседании.

Документ будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании,

– написал Стефанчук.

В пояснительной записке указано, что цель инициативы гарантировать независимость антикоррупционных органов. Этот новый законопроект является реакцией на критику закона №12414 со стороны Евросоюза, представителей антикоррупционного сообщества и общественности.

Напомним, в НАБУ отреагировали на инициативу президента и призвали как можно быстрее принять законопроект. Он должен восстановить процессуальные полномочия и гарантии независимости антикоррупционных органов.

Также ранее сообщалось, что ВРУ после принятия скандального закона ушла на четырехнедельный перерыв. Заседаний не будет до 20-х чисел августа.