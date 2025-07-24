Про це пише 24 Канал з посиланням на спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

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Коли розглянуть законопроєкт?

Президент Володимир Зеленський ініціював і подав до Верховної Ради законопроєкт №13533 щодо посилення повноважень НАБУ та СПА. Документ уже зареєстрований у парламенті.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент розгляне законопроєкт на майбутньому засуданні.

Документ буде розглянуто парламентом на найближчому пленарному засіданні,

– написав Стефанчук.

У пояснювальній записці зазначено, що мета ініціативи гарантувати незалежність антикорупційних органів. Цей новий законопроєкт є реакцією на критику закону №12414 з боку Євросоюзу, представників антикорупційної спільноти та громадськості.

Нагадаємо, у НАБУ відреагували на ініціативу президента та закликали якнайшвидше ухвалити законопроєкт. Він має відновити процесуальні повноваження та гарантії незалежності антикорупційних органів.

Також раніше повідомлялось, що ВРУ після ухвалення скандального закону пішла на чотиритижневу перерву. Засідань не буде до 20-х чисел серпня.