Законопроект о КСУ примут в ближайшие недели: Вениславский объяснил, что он изменит
Источник:24 канал
Сейчас в Верховной Раде лежит законопроект об усовершенствовании деятельности Конституционного Суда. Его проголосовали в первом чтении еще в апреле.
Документ, вероятно, примут уже в ближайшие кулуарные недели. Об этом в эфире 24 канала сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.
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"Законопроект могут принять в ближайшие дни, в ближайшие кулуарные недели", – отметил Вениславский.
Что означает документ
По его словам, документ унормирует деятельность Конституционного Суда Украины, предусмотрит процедуру досрочного прекращения полномочий судей КСУ более четко.
Документ сделает так, чтобы деятельность КСУ регламентировалась не внутренним документом, который утвердил сам КСУ, а законом, как того требует Конституция,
– пояснил Вениславский.
Соответствующий законопроект, как отметил народный депутат, нужно принять для того, чтобы исключить манипуляции положениями, которые позволяли КСУ принимать сомнительные решения.
"Я бы не сказал, что происходит торможение. Происходит рабочий процесс, который, я думаю, в ближайшее время завершат", – добавил представитель президента в КСУ.
Вениславский сказал, когда усовершенствуют КСУ: смотрите видео
Перезагрузка Конституционного Суда: коротко
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект о КСУ примут уже в ближайшие недели.
- По его словам, процесс якобы тормозит только Верховная Рада.
- Ранее Зеленский отменил указ Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. В то же время на их места объявил новый конкурс.
- Соответствующий законопроект об усовершенствовании работы КСУ проголосовали в первом чтении еще весной, однако в целом до сих пор не приняли.