Что говорят в Москве? Кто может стать посредником на встрече Зеленского и Путина? Уменьшат ли такие переговоры напряжение между странами? Читайте в материале сайта 24 канала.

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О необходимости переговоров Зеленский заявил 17 февраля на встрече с журналистами в Мариуполе. Он подчеркнул:

Я готов к любому формату.

Такая настойчивость президента вполне ясна. На сегодняшний день риски большой войны с РФ как никогда высоки. Возле границ Украины стоят огромные группировки российских войск, которые страна-агрессор, несмотря на обещания, не спешит отводить (а разведка США вообще информирует о подходе новых частей). На линии разграничения в Донецкой и Луганской областях сейчас серьезное обострение – террористы стреляют без остановки, применяя, в том числе, запрещенное минскими соглашениями оружие.

Москва не хочет переговоров

В Кремле слышат предложения Украины, но не торопятся за стол переговоров.

Россия публично говорит, что готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях. Каждый раз после этого мы делаем запрос в Россию, чтобы встреча в том или ином формате состоялась. Но кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят. Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече. Телефонный разговор так же никто не подтверждает,

– сказал Зеленский.

Вот и в этот раз Кремль услышал – и отмахнулся.

Дмитрий Песков, спикер Путина, подтвердил, что Украина снова предлагала провести встречу президентов двух стран. Но Россию не устраивает тема переговоров.

"Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью. По теме Донбасса нужно говорить с представителями Донбасса", – сказал Песков.

Надежда на посредников

Украина не только сама стучится в двери России, но и активно ищет посредников.

4 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов организовать встречу Зеленского и Путина. Глава Украины согласился, а глава РФ до сих пор хранит молчание.

"Зеленский сказал мне: "Только что вы позвоните, я уже на следующий день или через день приеду туда, куда скажете", – рассказал подробности Эрдоган. – Надеюсь, что встреча Зеленского и Путина состоится и станет шансом для всего региона".

А 17 февраля стало известно, что президент Украины обратился с просьбой о посредничестве к премьер-министру Италии Марио Драги.

"Такая же просьба была адресована и другим, – отметил Драги. – Очевидно, это будет непросто, но цель такова: добиться того, чтобы президент Путин и президент Зеленский сели за один стол".

Итальянский премьер добавил, что уже в ближайшее время отправится в Москву для встречи главой Кремля.

Встреча разблокирует отношения



Париж, 2019 год. Встретятся ли снова Зеленский и Путин? / Фото из архива 24 канала

Зеленский и Путин пока встречались только однажды – в декабре 2019 года в рамках "нормандского" формата в Париже. Но плодотворной эту встречу никак нельзя назвать. Кремль выполнил (и то частично) лишь одну из тогдашних договоренностей – дал отмашку террористам "ЛДНР" провести с Украиной обмен пленными. Все остальные пункты – как разведение войск и открытие пунктов пропуска на линии разграничения так и остались обещаниями.

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Поэтому вероятно, что новые переговоры (если они состоятся) тоже окажутся не очень плодотворными. Однако уже сам факт встречи двух президентов может снизить "напряжение".

Такое мнение высказал Зеленский в интервью изданию РБК-Украина:

Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам нужно найти выход. Сама по себе встреча – это сигнал о том, чего стороны хотят.

Зеленский видит плюсы, даже если не будет конкретных договоренностей: "Президенты могут выйти из встречи и сказать: "В ближайшие 5 – 10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся зарыть топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной Земле".

"Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности, – резюмировал президент".

Зеленский согласился на встречу с Путиным: смотрите видео