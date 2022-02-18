Що саме кажуть у Москві? Хто може стати посередником на зустрічі Зеленського і Путіна? Чи зменшать такі перемовини напругу між країнами? Читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

Зверніть увагу! Міноборони Британії показало карту з напрямками можливого вторгнення Росії в Україну

Про необхідність перемовин Зеленський заявив 17 лютого на зустрічі з журналістами в Маріуполі. Він наголосив:

Я готовий на будь-який формат.

Така наполегливість президента цілком зрозуміла. На сьогодні ризики великої війни з РФ як ніколи високі. Біля кордонів України стоять величезні угрупування російських військ, які країна-агресор, попри обіцянки, не поспішає відводити (а розвідка США взагалі інформує про підхід нових частин). На лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях зараз серйозне загострення – терористи гатять без упину, застосовуючи, в тому числі заборонену Мінськими угодами зброю.

Москва не хоче переговорів

У Кремлі чують пропозиції України, але не поспішають за стіл переговорів.

Росія публічно каже, що готова говорити щодо деескалації, готова говорити про двосторонні відносини. Кожного разу після цього ми робимо запит до Росії, щоб зустріч у тому чи іншому форматі відбулася. Але, крім публічної позиції, в реальності вони не готові з нами спілкуватися, вони не хочуть. Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі. Телефонну розмову так само ніхто не підтверджує,

– сказав Зеленський.

Ось і цього разу Кремль почув – і "відмахнувся".

Дмитро Пєсков, речник Путіна, підтвердив, що Україна знову пропонувала провести зустріч президентів двох країн. Але Росію не влаштовує тема переговорів.

"Ми неодноразово отримували сигнали від Києва із пропозицією зустрітися, але щоразу Київ не відповідав нам на просте запитання: навіщо, з якою метою. По темі Донбасу треба говорити з представниками Донбасу", – сказав Пєсков.

Надія на посередників

Україна не лише сама стукає у двері Росії, але й активно шукає посередників.

4 лютого президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий організувати зустріч Зеленського і Путіна. Глава України погодився, а очільник РФ ще й досі зберігає мовчанку.

"Зеленський сказав мені: "Щойно ви зателефонуєте, я вже наступного дня чи через день приїду туди, куди скажете", – розповів подробиці Ердоган. – Сподіваюся, що зустріч Зеленського й Путіна відбудеться і стане шансом для всього регіону".

А 17 лютого стало відомо, що президент України звернувся з проханням про посередництво до прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі.

"Таке ж прохання було адресоване й іншим, – відзначив Драгі. – Очевидно, це буде непросто, але мета така: домогтися того, щоб президент Путін і президент Зеленський сіли за один стіл".

Італійський прем’єр додав, що вже найближчим часом відправиться до Москви для зустрічі очільником Кремля.

Зустріч розблокує відносини



Париж, 2019 рік. Чи зустрінуться знову Зеленський і Путін? / Фото з архіву 24 каналу

Зеленський і Путін поки що зустрічалися лише одного разу – в грудні 2019 року в рамках "нормандського" формату в Парижі. Але плідною ту зустріч аж ніяк не можна назвати. Кремль виконав (та й то частково) лише одну з тодішніх домовленостей – дав відмашку терористам "ЛДНР" провести з Україною обмін полоненими. Всі інші пункти – як-то розведення військ і відкриття пунктів пропуску на лінії розмежування так і залишилися обіцянками.

Важливо! Ставки значно вищі, ніж просто Україна, – Блінкен на засіданні Радбезу ООН

Тому цілком вірогідно, що нові переговори (якщо вони відбудуться) теж виявляться не дуже плідними. Проте вже сам факт зустрічі двох президентів може знизити "напругу".

Таку думку висловив Зеленський в інтерв’ю виданню РБК-Україна:

Зустріч з Путіним точно розблокує відносини між Україною і Росією, тому що президентам потрібно знайти вихід. Сама по собі зустріч – це сигнал про те, чого сторони хочуть.

Зеленський бачить плюси, навіть якщо не буде конкретних домовленостей: "Президенти можуть вийти із зустрічі і сказати: "У найближчі 5 – 10 років нічого не вийде, така ось ситуація, не при нас, при інших поколіннях, а поки намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній Землі".

"Це для України теж хороший результат, тому що гірше за все жити в невизначеності, – резюмував президент".

Зеленський погодився на зустріч із Путіним: дивіться відео