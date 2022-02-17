У британському відомстві наголосили, що Росія зберігає значну військову присутність і може здійснити вторгнення без подальшого попередження.

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Карта можливого вторгнення Росії

Нижче показані можливі напрямки вторгнення президента Путіна. Він все ще може запобігти конфлікту і зберегти мир,

– йдеться у повідомленні.

Відповідно до карти, Росія може здійснити наступ із трьох основних напрямків – півночі, сходу і півдня. Вторгнення може складатися з двох етапів.

На першому етапі угруповання, розташовані в Білорусі й Брянській та Курській областях, можуть здійснити наступ на Київ, угруповання в Білгородській області – на Харків. Натомість з Ростовської області держава-агресорка може спробувати напасти на частину Луганщини, яку контролює Україна, а також на Дніпро через Маріуполь і Запоріжжя, куди долучаться сили з окупованого Криму.

На другому етапі окупаційні війська Росії у Дніпрі пробуватиме рухатися на захід у сторону Вінниці, а російські військові з Криму – вздовж Чорноморського узбережжя до Одеси.



Карта можливого вторгнення Росії / Міноборони Великої Британії



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