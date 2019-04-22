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      Закрылся последний избирательный участок за рубежом – в Сан-Франциско

      28 Читати новину українською
      Завершилось голосование на последнем избирательном участке за рубежом
      Завершилось голосование на последнем избирательном участке за рубежом / dvk900091

      На избирательном участке в Сан-Франциско завершилось голосование граждан Украины на президентских выборах в 6:00 утра по Киеву. Участок начал свою работу в воскресенье в 18:00.

      На данном участке зарегистрированы украинцы, проживающие в 12 американских штатах. В общем их количество составляет почти 24000 человек.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: первые официальные результаты

      Стоит отметить, что это один из самых многочисленных участков, находящихся за рубежом.

      Участок расположен в помещении генерального консульства Украины по адресу 530 Bush Street, Suite 402, San Francisco.

      Во время голосования на участок пришел хор и поздравил комиссию по католической Пасхой.

      По последним данным с участка №900091 на 20:00 по местному времени (06:00 по Киеву) там проголосовали 582 человека

      Заметим, что в первом туре президентских выборов значительное количество избирателей не смогла реализовать ССВО избирательное право по ряду причин, частые из которых: просроченный загранпаспорт, отсутствие в списках избирателей, а также – далекое расстояние к участку.


      Окончательные результаты Национального экзит-пола

      Какой была явка на во время второго тура президентских выборов

      Как украинцы голосовали в первом туре выборов президента

      Владимир Зеленский – 30,24%

      Петр Порошенко – 15,95%

      Юлия Тимошенко – 13,40%

      Юрий Бойко – 11,67%

      Анатолий Гриценко – 6,91%

      Игорь Смешко – 6,04%

      Олег Ляшко – 5,48%

      Александр Вилкул – 4,15%

      Руслан Кошулинский – 1,62%

      Другие лидеры не набрали 1% голосов. Поскольку в первом туре ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, ЦИК объявила второй тур.

      Результаты первого тура президентских выборов 2019

       

      Отметим, согласно закону о выборах президента, официальные результаты объявляет председатель ЦИК на заседании после обработки 100% протоколов. Новоизбранный президент получает полномочия с момента принятия присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.

      Какой была явка в первом туре президентских выборов 31 марта:


      Сколько людей проголосовало на выборах-2019

      Читайте также: Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования

      Смотрите видео, как прошел первый тур президентских выборов 2019:

      Отметим, что гражданская сеть "Опора" проводила параллельный подсчет голосов. По данным активистов, Петр Порошенко и Анатолий Гриценко получили на 1% меньше, чем по окончательным результами экзит-пола.


       

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      Теги: Петр Порошенко Владимир Зеленский Новости США Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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