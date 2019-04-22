Закрылся последний избирательный участок за рубежом – в Сан-Франциско

На избирательном участке в Сан-Франциско завершилось голосование граждан Украины на президентских выборах в 6:00 утра по Киеву. Участок начал свою работу в воскресенье в 18:00.

На данном участке зарегистрированы украинцы, проживающие в 12 американских штатах. В общем их количество составляет почти 24000 человек.

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Стоит отметить, что это один из самых многочисленных участков, находящихся за рубежом.

Участок расположен в помещении генерального консульства Украины по адресу 530 Bush Street, Suite 402, San Francisco.

Во время голосования на участок пришел хор и поздравил комиссию по католической Пасхой.

По последним данным с участка №900091 на 20:00 по местному времени (06:00 по Киеву) там проголосовали 582 человека

Заметим, что в первом туре президентских выборов значительное количество избирателей не смогла реализовать ССВО избирательное право по ряду причин, частые из которых: просроченный загранпаспорт, отсутствие в списках избирателей, а также – далекое расстояние к участку.



Окончательные результаты Национального экзит-пола

Какой была явка на во время второго тура президентских выборов

Как украинцы голосовали в первом туре выборов президента

Владимир Зеленский – 30,24%

Петр Порошенко – 15,95%

Юлия Тимошенко – 13,40%

Юрий Бойко – 11,67%

Анатолий Гриценко – 6,91%

Игорь Смешко – 6,04%

Олег Ляшко – 5,48%

Александр Вилкул – 4,15%

Руслан Кошулинский – 1,62%

Другие лидеры не набрали 1% голосов. Поскольку в первом туре ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, ЦИК объявила второй тур.

Результаты первого тура президентских выборов 2019

Отметим, согласно закону о выборах президента, официальные результаты объявляет председатель ЦИК на заседании после обработки 100% протоколов. Новоизбранный президент получает полномочия с момента принятия присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.

Какой была явка в первом туре президентских выборов 31 марта:



Сколько людей проголосовало на выборах-2019

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Смотрите видео, как прошел первый тур президентских выборов 2019:

Отметим, что гражданская сеть "Опора" проводила параллельный подсчет голосов. По данным активистов, Петр Порошенко и Анатолий Гриценко получили на 1% меньше, чем по окончательным результами экзит-пола.



