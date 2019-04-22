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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Закрилась остання виборча дільниця за кордоном – у Сан-Франциско

      126 Читать новость на русском
      Закінчилося голосування на останній виборчій дільниця за кордоном
      Закінчилося голосування на останній виборчій дільниця за кордоном / dvk900091

      На виборчій дільниці у Сан-Франциско завершилося голосування громадян України на президентських виборах о 6 годині ранку за Києвом. Дільниця розпочала свою роботу в неділю о 18:00.

      На даній дільниці зареєстровані українці, які проживають у 12 американських штатах. Загалом їхня кількість становить майже 24 тисячі осіб.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: перші офіційні результати

      Дільниця у Сан-Франциско є однією з найбільш численних дільниць, які розгорнуто за кордоном.

      Вона розташована в приміщенні генерального консульства України за адресою 530 Bush Street, Suite 402, San Francisco.

      Під час голосування на дільницю завітав хор та привітав комісію з католицьким Великоднем.

      За останніми даними з ділянки №900091 на 20:00 за місцевим часом (06:00 за Києвом) там проголосували 582 людини.

      Зауважимо, що у першому турі президентських виборів значна кількість виборців не змогла реалізувати ссвоє виборче право через низку причин, найчастіші з яких: протермінований закордонний паспорт, відсутність у списках виборців, а також – далеку відстань до дільниці.


      Остаточні результати Національного екзит-полу

      Якою була явка на під час другого туру президентських виборів

      Як українці голосували у першому турі виборів президента

      Володимир Зеленський – 30,24%

      Петро Порошенко – 15,95%

      Юлія Тимошенко – 13,40%

      Юрій Бойко – 11,67%

      Анатолій Гриценко – 6,91%

      Ігор Смешко – 6,04%

      Олег Ляшко – 5,48%

      Олександр Вілкул – 4,15%

      Руслан Кошулинський – 1,62%


      Інші лідери не набрали 1% голосів. Оскільки у першому турі жоден з кандидатів не набрав більше половини голосів виборців, ЦВК оголосила другий тур.

      Результати першого туру президентських виборів 2019

       

       Зазначимо, згідно із законом про вибори президента, офіційні результати оголошує голова ЦВК на засіданні після опрацювання 100% протоколів. Новообраний президент отримує повноваження з моменту прийняття присяги українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради, після чого ЦВК вручає йому посвідчення президента України.

      Якою була явка у першому турі президентських виборів 31 березня:


      Скільки людей проголосувало на виборах-2019

      Читайте також: Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування

      Дивіться відео, як пройшов перший тур президентських виборів 2019:

      Зазначимо, що громадянська мережа "Опора" проводила паралельний підрахунокголосів. За даними активістів, Петро Порошенко й Анатолій Гриценко отримали на 1% менше, ніж за остаточними результами екзит-полу.


       

      blog_ava
      Якою була реакція Заходу на результати екзит-полу президентських виборів в Україні
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      Теги: Петро Порошенко Володимир Зеленський Новини США Президентські вибори 2019 Новини політики Новини України
      Джерело: 24 Канал
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