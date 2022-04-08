Закрытые порты и эмбарго на уголь: ЕС одобрил пятый пакет санкций против России
8 апреля 2022 , 12:44Читати новину українською
Источник:сайт Евросовета
Европейский Союз принял следующий пятый пакет санкций против России. Он предполагает закрытие портов и эмбарго на уголь.
В сообщении говорится, что согласованный пакет включает меры по усилению давления на российское правительство и экономику. Также хотят ограничить ресурс Кремля для агрессии.
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Эти последние санкции приняли после зверств российской армии в Буче и других местах под их оккупацией. Цель наших санкций – остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, принимающим решение в Кремле, что их незаконная агрессия стоит дорого,
– заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.
Среди ограничений новые санкции включают:
- запрет на импорт угля и другого твердого топлива;
- закрытый доступ к портам ЕС;
- запрещение работы транспортным компаниям из России и Белоруссии;
- ряд ограничений для банков и олигархов.
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