Закрытые порты и эмбарго на уголь: ЕС одобрил пятый пакет санкций против России

Европейский Союз принял следующий пятый пакет санкций против России. Он предполагает закрытие портов и эмбарго на уголь.

В сообщении говорится, что согласованный пакет включает меры по усилению давления на российское правительство и экономику. Также хотят ограничить ресурс Кремля для агрессии.

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Эти последние санкции приняли после зверств российской армии в Буче и других местах под их оккупацией. Цель наших санкций – остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, принимающим решение в Кремле, что их незаконная агрессия стоит дорого,

– заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Среди ограничений новые санкции включают:

запрет на импорт угля и другого твердого топлива;

закрытый доступ к портам ЕС;

запрещение работы транспортным компаниям из России и Белоруссии;

ряд ограничений для банков и олигархов.

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