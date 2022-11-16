Почему НАТО не закроет небо над Украиной: ответ Германии

Германия выступает против закрытия неба над Украиной, но осуждает российские атаки. Страна не изменила позицию и после трагедии 15 ноября в Польше, когда от ракет погибли 2 человека.

Представитель пресс-службы федерального правительства Германии Вольфганг Бюхнер на брифинге в Берлине 16 ноября заявил, что закрывать небо над Украиной рискованно для НАТО.

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"Создание бесполетной зоны создает риск непосредственного конфликта между НАТО и Россией, а все союзники разделяют мнение, что не хотят допустить дальнейшую эскалацию войны в Украине", – сказал Бюхнер.

Виновата Россия

Представитель федерального правительства отметил, что Альянс остается смелым и решительным и в этом не нужно сомневаться. У НАТО, как подчеркнул Бюхнер, главная задача – защита всех стран Альянса.

Однако Бюхнер сказал о пересмотре вопроса поставки Украине вооружений и оборудования, необходимого для ремонта энергосистемы. По его словам, потребности Украины в военной технике постоянно оцениваются и пересматриваются в НАТО.

Проводится очень интенсивное расследование этого инцидента, но уже сейчас можно констатировать: если бы не российская война против Украины и масштабная ракетная атака по гражданским целям по всей территории Украины, этого инцидента не произошло бы,

– сказал Бюхнер.

Германия продолжит диалог с Кремлем

Спикер призвал не делать выводов о падении ракет в Польше до обнародования официальных выводов расследования. Он подчеркнул – ситуация слишком серьезная. Бюхнер не рассказал, участвуют ли представители Германии в расследовании, однако заверил, что активно сотрудничают разведки всех стран НАТО.

Журналисты спросили у Бюрхера, будет ли канцлер Олаф Шольц продолжать диалог с Владимиром Путиным. Спикер ответил утвердительно.

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