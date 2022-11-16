Почему НАТО не закроет небо над Украиной: ответ Германии
Германия выступает против закрытия неба над Украиной, но осуждает российские атаки. Страна не изменила позицию и после трагедии 15 ноября в Польше, когда от ракет погибли 2 человека.
Представитель пресс-службы федерального правительства Германии Вольфганг Бюхнер на брифинге в Берлине 16 ноября заявил, что закрывать небо над Украиной рискованно для НАТО.
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"Создание бесполетной зоны создает риск непосредственного конфликта между НАТО и Россией, а все союзники разделяют мнение, что не хотят допустить дальнейшую эскалацию войны в Украине", – сказал Бюхнер.
Виновата Россия
Представитель федерального правительства отметил, что Альянс остается смелым и решительным и в этом не нужно сомневаться. У НАТО, как подчеркнул Бюхнер, главная задача – защита всех стран Альянса.
Однако Бюхнер сказал о пересмотре вопроса поставки Украине вооружений и оборудования, необходимого для ремонта энергосистемы. По его словам, потребности Украины в военной технике постоянно оцениваются и пересматриваются в НАТО.
Проводится очень интенсивное расследование этого инцидента, но уже сейчас можно констатировать: если бы не российская война против Украины и масштабная ракетная атака по гражданским целям по всей территории Украины, этого инцидента не произошло бы,
– сказал Бюхнер.
Германия продолжит диалог с Кремлем
Спикер призвал не делать выводов о падении ракет в Польше до обнародования официальных выводов расследования. Он подчеркнул – ситуация слишком серьезная. Бюхнер не рассказал, участвуют ли представители Германии в расследовании, однако заверил, что активно сотрудничают разведки всех стран НАТО.
Журналисты спросили у Бюрхера, будет ли канцлер Олаф Шольц продолжать диалог с Владимиром Путиным. Спикер ответил утвердительно.
Обратите внимание – заявление президента Польши: смотрите видео
Реакция НАТО на ракетный удар по Польше 15 ноября: последние новости
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что нет признаков нападения России на страны Альянса. Инцидент в Пшеводове является ответственностью России.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что НАТО не будет применять 4 статью.
- После ракетной атаки НАТО усилит ПВО на восточной границе. Кроме того, дополнительные системы пообещали и для Украины.