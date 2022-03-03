Закройте небо сейчас, – Кулеба обратился к международным партнерам

Россия восьмой день бомбардирует украинские города с воздуха. Министр иностранных дел Украины обратился к международным партнерам с просьбой забрать у оккупантов такую возможность.

Кулеба подчеркнул, что это настоящая война за Украину, которую Владимир Путин не имеет шансов выиграть. Министр публиковал фото жителей Энергодара, которые без оружия выгоняют россиян из города.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

"На этом фото мирные жители блокируют вчера российских оккупантов в Энергодаре. Одно из сотен таких фото и видео. Нам нужны партнеры, чтобы помочь Украине защититься. Особенно в воздухе. Закройте небо сейчас!", – попросил Кулеба.

Жители Энергодара выгоняют оккупантов / Фото из твиттера Дмитрия Кулебы

Что означает закрытое небо Все самолеты, дроны, ракеты и любые другие летательные устройства оккупантов, если те будут заходить в воздушное пространство Украины, будут сбивать. Запад не идет на такое решение, потому что не хочет напрямую вступать в войну с Россией.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Текст публикации Дмитрия Кулебы в Твиттере

Это настоящая народная война за Украину. У Путина нет шансов выиграть. На этом фото мирные жители блокируют вчера российских оккупантов в Энергодаре. Одно из сотен таких фото и видео. Нам нужны партнеры, чтобы помочь Украине защититься. Особенно в воздухе. Закройте небо сейчас!