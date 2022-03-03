Кулеба наголосив, що це справжня війна за Україну, яку Володимир Путін не має шансів виграти. Міністр публікував фото мешканців Енергодару, які без зброї виганяють росіян з міста.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

"На цьому фото мирні жителі блокують вчора російських окупантів в Енергодарі. Одне із сотень таких фото та відео. Нам потрібні партнери, щоб допомогти Україні захиститися. Особливо в повітрі. Закрийте небо зараз!", – попросив Кулеба.



Мешканці Енергодару виганяють окупантів / Фото з твітеру Дмитра Кулеби

Що означає закрите небо Всі літаки, дрони, ракети та будь-які інші літальні пристрої окупантів, якщо ті заходитимуть у повітряний простір України, збиватимуть. Захід не йде на таке рішення, бо не хоче напряму вступати у війну з Росією.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Текст публікації Дмитра Кулеби у твітері

Це справжня Народна війна за Україну. У Путіна немає шансів виграти. На цьому фото мирні жителі блокують вчора російських окупантів в Енергодарі. Одне із сотень таких фото та відео. Нам потрібні партнери, щоб допомогти Україні захиститися. Особливо в повітрі. Закрийте небо зараз!